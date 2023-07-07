Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Mali, Uganda, Sudan ve Kamerun’da kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurucu Başkan Dr. Bilgehan Güntekin, "TADD olarak bu bizim dokuzuncu organizasyonumuz. Afrika’da bu sene 4 ülkede Allah’a hamdolsun ki organizasyon yaptık. Kamerun, Mali, Sudan ve Uganda’da. Uganda’da yaklaşık 2 bine yakın büyükbaş hayvan kesildi. Bu demektir ki oradaki yüz binlerce kardeşimiz ete doydu’’ ifadelerini kullandı.

‘’Afrika’da yapılacak çok iş gidilecek çok yer görülecek çok insan var’’

Afrika’da yaşayan insanların temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olmasına rağmen ete ve diğer besinlere ulaşma konuşma konusunda sorun yaşadıklarını dile getiren Güntekin, "Biz onların kurbansız geçen bayramlarını kurbanlı bir bayram sevincine dönüştürmek için gittik. Çok yorulduk ama çok şükür mutlu ve huzurlu bir şekilde onların dualarını almış olarak dönüyoruz. Afrika’da hamdolsun 365 gün hizmet veriyoruz ve 9 yıldır neredeyse Afrika’yla yatıp kalkıyoruz. Eğitimden sağlığa bütün alanlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyoruz. Afrika’da yapılacak çok iş, gidilecek çok, görülecek çok insan var. Onlar bizi bekliyorlar biz de gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.