''Castorone'' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirmek için aylar önce Zonguldak’a gitmişti. Aylar sonra dönüş yaparak İstanbul Boğazı’ndan geçen 325 metre boyundaki ’Castorone’ adlı gemi dron ile havadan görüntülendi.

Karadeniz’de bulunan doğal gazı karaya ulaştırmak için çalışmaları gerçekleştiren "Castorone" isimli dev gemi İstanbul boğazından geçti. Gemi geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatılırken havadan çekilen görüntülerde geminin devasa boyutu gözler önüne serildi. İstanbul boğazından geçiş yapan "Castorone" adlı gemiye boğaz geçişi sırasında kıyı emniyetine bağlı gemilerde eşlik etti. Boğaz gemi geçişi sırasında trafiğe kapatıldı.

Toplam 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında gemi, İstanbul boğazına saat 13.00’da giriş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası Yunanistan Rodos adasına doğru yoluna devam etti.