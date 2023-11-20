Yazar Müslüm Söyler’in, hayatını kaleme aldığı bir biyografik roman ’’Kibre Kibrit Yak’’ kitapseverlerle buluştu.

Uzun yıllar engellilere yönelik radyo ve TV program sunumları gerçekleştiren, aynı zamanda gazete ve yazarlık konularında da birçok ödül kazanan Yazar Müslüm Söyler, hayatını kaleme aldığı bir biyografik roman ’’Kibre Kibrit Yak’’ raflarda yerini aldı. Kitap, Uyanış Yayınevi etiketiyle piyasaya sürüldü.

Yazar Söyler, ’’ Eserimden eminim ve okuyucu tarafından özenle değerlendirileceğini düşünüyorum’’ dedi. Söyler, edebi bir yaklaşımın, tarafsız ve sade bir yorumlama yapıldığı takdirde dünya klasikleri arasında yerini alabileceğinin altını çizdi.

Verilen bilgiye göre Yazar Söyler, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı bir göçmen köyünde dünyaya geldi. Daha ilkokul yıllarında okumaya meraklı olan Söyler, babasının kasabaya gittiği zamanlar ondan sadece gazete ve dergi isterdi. Eskiden pazarlardan ve dükkanlardan gazete kağıtlarından yapılan kese kağıdı denilen paketleri söker içindeki yazıları dahi okurdu. İşte böylesi başlayan okuma alışkanlığı ilk orta ve lise yıllarında da aşkla devam eder. Lisede arkadaşlarının edebiyat konusunda yazılarını ve kompozisyonlarını dahi üşenmeden hazırlardı. Kendi kendine karşılıklı konuşmalı metinler hazırlar arkadaşlarıyla tiyatroculuk oynardı.

İlk yazısı Türkiye Gazetesi’nde yayınlandı. Bu yazıdan bir de para ödülü kazanan Söyler, daha sonraki yıllarda bir çok gazete ve dergilerde yazılar yazarak dereceler aldı. Yerel gazete ve dergilerde haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yapan Söyler, 2011 yılında radyo programlarına başladı. İki yılda TV programı gerçekleştirdi. Birçok engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında emekli oldu. Halen özel bir şirkette teknik ofis uzman denetmen yardımcısı olarak görev yapmakta.