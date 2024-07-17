''Klima alırken özellikleri kadar montaj süresine de dikkat edin''

Tüketiciler, klimaları alırken özelliklerinin dışında dikkat ettikleri bir noktalarından biri de montaj süresi. Montaj süresi, tüketicilerin satın alma tercihlerinde belirleyici oluyor.

Yaz aylarında artan sıcaklar, ev ve işyerleri için klima talebini arttırdı. Ancak tüketicilerin, aşırı sıcaklarla baş etmenin kolay yolu olarak gördükleri klimaları alırken, özelliklerinin dışında dikkat ettikleri bir nokta da montaj süresi. Montaj süresi, günlerce bekleyerek zaman kaybetmek istemeyen tüketicilerin satın alma tercihlerinde belirleyici oluyor.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ’’İklim krizine paralel olarak artan sıcaklıklarla birlikte, yaşam alanlarında klima kullanımı bir lüks olmaktan çıktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri nedeniyle evleri ve iş yerleri için klima almaya yönelen tüketicilerin sayısı arttı. Doğru klima tercihi yapmak için araştırmalara başlayan bilinçli tüketiciler, tercih edecekleri klimanın konfor şartlarını sağlarken enerjiyi de etkin kullanmasını istiyor. Temel özelliği soğutmanın dışında iç hava kalitesindeki olumsuz partiküllere karşı yüksek koruma sağlama, alerjenleri yok etme, sessiz çalışma ve programlanabilme gibi özelliklerin de arandığı klimalarda tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise montaj süresi. Çünkü bunaltıcı sıcaklar nedeniyle satın aldıkları klimayı taktırmak için yoğunluk nedeniyle günlerce sıra beklemeleri gerekebiliyor.

Hızlı montaj, öncelikli tercih nedenlerinden birisi

Sıcaklıkların Türkiye genelinde yüksek artış göstermesinin, klima satışlarına da talep artışı olarak yansıdığı bugünlerde şirketimiz, hızlı montaj hizmetiyle öne çıkıyor. Tüketicilerin uzun bekleme sürelerine maruz kalmaması için, müşteri memnuniyetini odağına alan ve tüm hizmet süreçlerini buna göre kurgulayan şirket bu kapsamda; yaygın hizmet ağı ve kalifiye ekiplerle, doğru bir planlama dahilinde hızlı ve zamanında montaj hizmeti sunuyor. Yoğun talebi karşılayacak stratejik bir planlamayla kapasitenin de üzerine çıkan Baymak, sadece Haziran ayında, yüzde 130’un üzerinde daha fazla montaj gerçekleştirdi.

Klima montajının kısa sürede gerçekleşmesi için ürünün kurulum yerine ulaşmış olması ve servis talebinin oluşturulması yeterli oluyor. Servis talebi web sayfasından veya 0850 755 02 35 numaralı çağrı merkezinden oluşturulabiliyor. Öte yandan kampanya kapsamında olmayan bazı durumlar da bulunuyor. Örneğin; montaj yerinin hazır olması, tüketici sorumluluğunda olup; montaj yerinde cam kesme, vinç, kırım işlemi gerektiren haller olması, kampanya kapsamı dışında kalıyor. Ayrıca elektrik bağlantısı da yetkili servis sorumluluğunda olmayıp; mutlaka ehliyetli elektrikçi tarafından yapılması gerekiyor.’’