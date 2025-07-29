''Meslek seçimi yaparken yapay zekâyı da gündeminize alın''

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel Karasu, adayların meslek seçimi yaparken yapay zekâyı da gündemlerine almaları gerektiğinin altını çizdi. Tekrarlayan ve rutin işlerin yapay zekâ ve otonom sistemler tarafından üstlenileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Karasu, gelecekte öne çıkacak meslekleri de sıraladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar ve ileride yapmak istedikleri mesleklere uygun bölümleri tercih listelerine yazacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri ise, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki konumunu gözler önüne serdi. Verilere göre, yükseköğretim mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında yüzde 75 oldu. Tıp bölümü lisans düzeyinde yüzde 96,4, polis meslek eğitimi ise ön lisans düzeyinde yüzde 92,3 ile istihdamda zirvede yer aldı. Bu tablo, sağlık ve kamu güvenliği gibi alanların hâlâ güçlü kariyer fırsatları sunduğunu gösteriyor. Yapay zekâ da iş dünyasını ve mesleklerin doğasını dönüştürmeye devam ediyor. İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel Karasu, yapay zekâ çağında gençlerin kariyer planlaması, beceri geliştirme ve üniversite tercihleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Rutin meslekler otomasyona devrediliyor"

Dr. Karasu, "Kasiyerlik, tır şoförlüğü, muhasebecilik gibi tekrarlayan işler makinaya devroluyor. Buna karşılık tıp gibi insan dokunuşu gerektiren mesleklerde istihdam oranının yüzde 96’yı aşması, geleceğin güvenli kariyer alanlarının ipuçlarını veriyor" dedi.

Sürdürülebilir bir kariyer için teknoloji

TÜİK verilerine göre, lisans mezunlarının ortalama iş bulma süresi 14,4 ay, ön lisans mezunlarında ise 16 aya yükseldi. Ancak tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık gibi bölümlerde bu süre 4-5 aya kadar düşüyor. Dr. Karasu, "Bu istatistikler, teknolojiyle insan faktörünü birleştiren mesleklerin daha hızlı iş bulduğunu ve sürdürülebilir kariyer sunduğunu gösteriyor. Analitik yetkinlikleri, duygusal yetkinliklerle harmanlayan alanlar öne çıkıyor" diye konuştu.

"Sağ beynin becerileri öne çıkacak"

"Elbette bir geçiş döneminden bahsetmek lazım, önümüzdeki 5 yıl içinde YZ eğitmenliği, Veri Bilimi Uzmanlığı, Veri Analistliği gibi alanlar da popüler olacak. Ancak analitik işler yapay zekâ tarafından yapılabilir hale geliyor. Üreticilik, empati ve adaptasyon gibi sağ beyin becerileri gelecekteki meslek seçimlerinde belirleyici olacak" diyen Dr. Karasu, gençlerin bu alanlara yatırım yapması gerektiğini belirtti.

"Yapay zekâ okuryazarlığı şart"

Dr. Karasu, "Tüm mesleklerde veri analitiği ve yapay zekâ desteği yaygınlaşacak. İleride tüm meslekler veri analitiği ve YZ destekli olarak yapılır hale gelecek. Yapay zekâ bilgisi istihdam oranlarında artış sağlayacaktır" dedi.

"Üniversiteler sektörle yakın çalışmalı"

"Üniversiteler esnek müfredatlar ve sektörle güçlü iş birlikleri ile gençleri pratik becerilerle donatmalı. Öğrencilerin teknolojiyi kullanma yeteneği ve girişimcilik ruhu, gelecekteki en büyük fark oluşturucu unsur olacak" sözleriyle Dr. Karasu sektörel iş birliklerinin öğrencilerin gelişimindeki önemini vurguladı.