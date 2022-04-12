''Microblading uygulamasıyla doğala yakın kaşlar elde ediliyor''

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.04.2022 12:34
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:35
''Microblading uygulamasıyla doğala yakın kaşlar elde ediliyor''
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var" dedi.

Çeşitli nedenlerle kaş kaybına uğramış (genetik faktörler, yanlış kaş alımları, çeşitli hastalıklar), azalmış veya kaş şeklinden memnun olmayanların için microblading uygulaması seçenek olarak sunuluyor. Son yıllarda dünyada öne çıkan, yarı kalıcı makyaj sanatında Japon tekniği ile yapılan manuel bir kaş çizimi olan bu metot hakkında Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz açıklamalarda bulundu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

’’Uzman ellerden çıkması şart’’

Kişinin yüz ölçülerine uygun (Altın Oran) kaş çizimi yapılır ve tek kullanımlık normalden üç kat daha ince çoklu mikro iğnelerle cildin en üst tabakasına (epidemis) pigmentler yerleştirilerek yapılan yöntemle ilgili bilgi veren Nermin Negiz, ’’Kendi kaş kılınızdan ayırt edemeyeceğiniz bu işlem, diğer kaş çizim tekniklerine göre kalıcılığı daha azdır. Kalıcılığı kişinin cilt yapısına kullanılan pigmentlere, uygulama yapan uzmana ve kişinin kullanımına göre değişkenlik gösterir" şeklinde konuştu.

Doğal kaş için microblading uygulamasına vurgu yapan Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var. Aksi takdirde geçici bir süre de olsa hem kötü bir görüntü ile bu vakti geçirmek hem de boşa harcanan zaman ve maddi manevi zarar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

5
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

6
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

DAHA FAZLA
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet