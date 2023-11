''Propolis, çocuklarda bağışıklığın doğal destekçisidir''

Dr. Ahmet Yıldırım, ’’Arıların kovanlarını hastalıklardan korumak için kullandıkları propolis, çocuklarda bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunurken, hastalıklara karşı direnci arttırmaya, iyileşme süresini kısaltmaya, iştahı düzenlemeye de yardımcı oluyor’’ dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım, çocuklarda son günlerde artan mevsim hastalıklarından korunmak ve iyileştirmeyi hızlandırmak için doğal bir takviye olan propolisin kullanılabileceğini söyledi. Dr. Yıldırım, “Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan propolisi mevsim geçişlerinde öneriyoruz. Propolis iştahı arttırıyor, büyüme ve gelişmeyi olumlu etkiliyor. Hastalanmayan çocuklar yaşıtlarına göre daha hızlı büyüyor. Gözlemlerimiz propolis kullanan çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olduğu ve bu çocukların hastalıklara karşı direncinin daha yüksek olduğu şeklinde. Çocuklar için ideal doz, yetişkinlerin yarısı kadar. Onlara özel dozda hazırlanmış ürünlerin tercih edilmesi gerekir’’ dedi.

Propolis nasıl elde edilir?

Propolisin nasıl elde edildiğini aktaran Dr. Yıldırım, “Arılar propolis üretmek için büyük bir çaba harcar. Bazı ağaçların ve otsu bitkilerin yapışkan zamka benzer özsuyu, ağızlarındaki bir sıvıyı, mum ile karıştırırlar. Bu karışım; yapışkan, acımsı ve reçine kokusunda olur. Arılar bu karışım ile kovanın dışını tamamen kaplar, çatlakları onarır, kovanın sıcaklığını ideal şartlarda tutar ve dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korur. Aynı zamanda antibakteriyel, antibikrobiyal, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile bağışıklığın normal çalışmasını destekler. İçeriğinde yüzde 45 reçine, yüzde 30 balmumu, yüzde 5 vitamin-mineral barındırır. İçeriği kadar nereden elde edildiği de önemlidir. Kovanların etrafında yerleşim ya da sanayi alanının olması elde edilen propolisin kalitesini ve sağlık değerini olumsuz etkileyecektir. Yüksek rakımlı yerlerde, etrafında sanayi ve yerleşim olmayan alanlardan alınan propolis tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

’’Çocuklarda doz önemli’’

Dr. Yıldırım, propolis konusunda yapılan araştırmaların, faydalarına dikkat çektiğini söylerken, çocuklarda kullanım dozu konusunda açıklamalarda bulundu.

Dr. Yıldırım, “Türk Gıda Kodeksi’nin de belirttiği gibi çocuklarda kullanım dozunun 4 yaştan itibaren yetişkinlerin yarısı kadardır. Burada doz aşımına dikkat edilmesi önemlidir. Faydalarından yararlanmaya çalışırken yüksek doz propolis verilmesi özellikle ergenliğe geçişte sorunlara yol açabilmektedir. 3 aylık bir kullanım sonrasında bir süre ara vermeye de dikkat edilmelidir” diye konuştu.

Dr. Yıldırım, propolis kullanımında dikkat edilmesi gereken 5 kuralı şöyle açıkladı:

’’Suda çözünen formlar kullanılmalıdır. Çocuklara yetişkin dozun yarısı kadar verilmelidir. Çocuklara özel hazırlanan ürünler tercih edilmedir. Sahte ürünlerden korunmak için hologram ambalajlı ürünler alınmalıdır. Arı ürünlerine alerjisi olan çocuklarda alerjik reaksiyon riskine karşı, doktor kontrolünde kullanılmalıdır’’

Araştırmalar propolisin etkilerini ortaya koyuyor

Çocuklarda propolis kullanımının, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi konusunda etkili olduğunu göstermiştir. (Kaynak: Ozdemir, O., Mete, F., & Gokahmetoglu, S. (2020). The effectiveness of propolis on upper respiratory tract infections in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 40, 101227.) Ayrıca, propolis, çocuklarda bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. (Kaynak: Samadi, N., Mozaffari, H., Rahmanian, V., & Askari, G. (2017). Effect of propolis supplementation on serum C-reactive protein levels and other inflammatory factors in pediatric cancer patients: a randomized controlled clinical trial. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 14)