''Türkiye, 5G'yi Turkcell gücüyle yaşayacak''

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu için tarihi bir eşik olan 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, Turkcell lider operatör oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştığı basın toplantısında, "2016’da çıktığımız 5G yolculuğumuzda çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını aldık. Üretimden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar, her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. 5G, tüm sektörlerde ve sosyal hayatta köklü bir dönüşümü tetikleyecek. Şirket olarak bu teknolojiyi ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. En hızlı, en güçlü ve en kapsamlı 5G’yi ülkemize sunmak için hazırız. Türkiye, 5G deneyimini Turkcell gücünde yaşayacak" dedi.

Türkiye’nin dijital geleceğinde yeni bir sayfa açıldı. 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar teklif karşılığında toplamda 160 MHz ile en geniş frekans bandının sahibi oldu.

Turkcell’den 5 ayrı paket için toplam 1 milyar 224 milyon dolar

Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı. Böylece şirket ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 5 ayrı frekans paketinin kullanım hakkını kazandı.

Şirketin 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider operatör kimliğini koruduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G vizyonunu ve hazırlıklarını bir basın toplantısı ile paylaştı.

"5G gibi dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacağız"

Turkcell’in frekans bantları için 1 milyar 224 milyon dolar ödeyeceğini ifade eden Dr. Ali Taha Koç, şu mesajları verdi: "16 Ekim tarihi ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı simgeliyor. Ankara’da gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider kimliğimizi bir kez daha perçinlemiş olduk.

5G yalnızca yüksek hız değil; düşük gecikme, yüksek kapasite, yazılım tabanlı mimari ve yapay zekâ destekli ağ yönetimiyle iletişimin doğasını değiştirecek bir devrim. 4.5G’de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G’de 1-5 milisaniyelere düşüyor. Bu fark uzaktan cerrahi, otonom araçlar gibi kritik uygulamaları mümkün kılıyor. 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G’de 1 milyona kadar cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısı anlamına geliyor. Şirket olarak böylesine dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız"

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, ihalede şirketin aldığı frekans paketlerini de değerlendirdi: "İhale sonucunda aldığımız 700 MHz’lik paketin en önemli avantajı geniş kapsama sağlaması. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağlıyor. Daha geniş alanları kapsamayı mümkün kılıyor. 3.5 GHz ise yüksek frekanslı bandımız. Yüksek kapasite ve hız sunuyor. Özellikle şehir merkezlerinde ve mobil veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hızlar için kritik öneme sahip. Şirket olarak bu iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. 4.5G’de attığımız doğru adımlar bugün bizi 5G’ye bu denli güçlü bir başlangıç yapma noktasına getirdi. Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazırız."

"Türkiye, en kaliteli ve en güçlü 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşayacak"

Şirketin bugüne kadar Türkiye’ye 30 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını hatırlatan Koç şöyle dedi: "5G’ye geçiş için hazırlıklarımız 2016’dan bu yana büyük hızla devam ediyor. 5G’nin küresel standartlarını belirleyen uluslararası kuruluşlarda aktif görev üstlendik. 2018’de Türkiye’de ilk 5G testini yaptık. Uzun yıllardır örnek saha uygulamalarıyla 5G’yi gerçek ortamlarda test ediyoruz. 2020’den bu yana şebekemizi modernize ediyor, yazılım tabanlı altyapıya geçişi hızlandırıyoruz. Finansal hazırlıklar kapsamında ise 5G yatırımları için şirket tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdik. Global ve ulusal markalarla stratejik iş birliklerine imza attık. Uluslararası finansman kaynaklarımızla bu dönemin tüm gerekliliklerini karşılayacak güçteyiz. Son 10 yılda yaptığımız yatırımlarla, Türkiye’nin en geniş kapsama alanına, en yüksek mobil hızlarına ve en güçlü altyapısına ulaştık. Bugün şebekemizin büyük bölümü, 5G’ye hazır durumda."

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in 5G döneminde sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yürüttüğü çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: "Bu kadar güçlü ve güvenli bir altyapıyı kurarken, bir diğer önemli sorumluluğumuzun da verimlilik ve sürdürülebilirlik olduğunun bilincindeyiz. Akıllı, yazılım tabanlı yönetimi sayesinde, aynı miktarda veriyi çok daha düşük enerji ile taşıyabiliyoruz. Yapay zekâ destekli optimizasyon sistemleri, şebekedeki trafiği gerçek zamanlı izleyip baz istasyonlarını çok daha dinamik şekilde yönetiyor. Yoğun olmayan saatlerde kapasite otomatik olarak düşürülüyor, böylece gereksiz enerji tüketimi önleniyor. Biz şirket olarak bu dönüşümü ‘Daha fazla bit, daha az watt’ felsefemizle destekliyoruz.

2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımımız tamamlanmış olacak. Ankara, Uşak, Van ve Yozgat’taki güneş santrallerimiz şu an faaliyette; yenileri de yolda. Hedefimiz; dijitalde olduğu gibi, enerjide de kendi kendine yeten bir Turkcell.

Bir diğer odak noktamız da güvenlik. Milyarlarca cihazın, sensörün, sistemin aynı anda veri alışverişi yaptığı bu dönemde, güvenlik artık bir seçenek değil, zorunluluk. 5G’nin güvenlik mimarisi; önceki nesillere göre çok daha katmanlı, esnek ve akıllı. En önemlisi ağın her katmanında özel güvenlik önlemleri almak mümkün. Bu da uçtan uca denetlenebilirlik ve tam kontrol sağlıyor.

Kısacası sürdürülebilirlik ve güvenlikten asla ödün vermeden, yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, en kaliteli 5G deneyimini farkımızla yaşatmaya kararlıyız."

"5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz"

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç sözlerini şöyle tamamladı: "Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle biz 5G’ye hazırız. Amacımız; ülkemizin bu büyük dönüşümüne öncülük ederken, 5G döneminde de hem teknoloji hem hizmet kalitesi anlamında sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek. Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla, 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz."