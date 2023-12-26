''Türkiye sağlık alanında önemli bir ivme yakaladı''

Türkiye, son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydederken, bu durum sağlık turizmine de yansıdı. Bu alana yatırımların artması gerektiğini vurgulayan İş insanı Altuğ Adanur, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini ifade eden A2 Şirketler Grubu’nun Kurucusu Altuğ Adanur, Türkiye’nin son yıllarda sağlık alanında elde ettiği önemli ivmeyi vurgulayarak, bu olumlu gelişmenin devam edebilmesi için 2024 yılında da sağlık yatırımlarına desteklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

İş İnsanı Altuğ Adanur, yaptığı açıklamada Türkiye’nin sağlık sektöründeki hızlı gelişmeye işaret ederek, "Ülkemiz, sağlık alanında son yıllarda önemli bir başarıya ulaştı. Bu, ciddi çabaların ve stratejik adımların bir sonucudur. Ancak, bu pozitif ivmenin devam edebilmesi için 2024 yılında da bu yıl olduğu gibi sağlık yatırımlarına desteklerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Sağlık sektöründeki gelişmelerin sürdürülebilir olabilmesi için yapılacak yatırımların önemine de vurgu yapan Adanur, "Sağlık, toplumların en temel ihtiyaçlarından biridir. Herkesin erişebileceği kaliteli sağlık hizmetleri, bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, sağlık sektörüne yapılan yatırımların devam etmesi, ulusal kalkınmamızın anahtarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İş insanı Adanur son olarak, sağlık alanındaki başarıların devamı için sadece bugün değil, gelecek yıllarda da stratejik planlamalar ve yatırımların öncelikli olarak ele alınması gerektiğini, Türkiye’nin sağlık sektöründeki bu ivmenin sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası alanda da ilgi ve takdirle izlendiğini belirterek, “Türkiye için sağlık sektöründe bir yere kadar varılıp hedefe ulaşıldı demek doğru olmaz. Dünyada en iyilerin içine girip, bu standardımızı hiçbir zaman düşürmemeliyiz.” diye konuştu.