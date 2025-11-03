''Yapay zekayı doğru yöneten sektörde fark oluşturacak''

İTO’nun düzenlediği "Emlak Ofisleri Açısından Yapay Zeka" panelinde konuşan ve gayrimenkul danışmanlığı mesleğinin geleceğinde insan faktörünün hâlâ merkezde olacağını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yapay zekayı doğru yöneten, ona liderlik eden danışmanlar sektörde fark oluşturacak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21 No’lu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Emlak Ofisleri Açısından Yapay Zeka" paneli, İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında yer alan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın moderatörlüğünü üstlendiği, Altın Emlak Global Teknoloji Direktörü Alper İşler’in ise panelist olarak yer aldığı programda yapay zekanın mimarlıktan değerlemeye, ilan portallarından gayrimenkul danışmanlığına kadar tüm alanlarda oyunun kurallarını nasıl değiştirdiği ele alındı.

’’Dönüşüme hazır olunmalı’’

Panelin açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine değinerek, "Önemli olan, bu dönüşüme hazırlıklı olmak" dedi. İTO 21 No’lu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise konuşmasında "Yapay zeka, insanın yerini almak için değil, insana destek olmak için var" ifadelerine yer verdi.

"Yapay Zeka gayrimenkulde yeni çağın lokomotifi olacak"

Panelin moderatörlüğünü yapan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise konuşmasında, yapay zekanın gayrimenkul sektöründe hem üretkenliği hem de müşteri memnuniyetini artıran bir araç olduğunu belirtti. Özelmacıklı, veri güvenliği, etik kullanım ve eğitim konularının bu dönüşümün temel taşları olduğunu vurguladı. Özellikle gayrimenkul danışmanlığı mesleğinin geleceğinde insan faktörünün hâlâ merkezde olacağını belirten Özelmacıklı "Yapay zekayı doğru yöneten, ona liderlik eden danışmanlar sektörde fark oluşturacak" dedi.

’’Her ofisin kendi yapay zeka asistanı olacak’’

Panelde en çok ilgi gören sunumlardan birini yapan Altın Emlak Global Teknoloji Direktörü ve Gaziosmanpaşa Temsilcisi Alper İşler, ’Emlak İşletmelerinde Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı ve Uygulamalı Örnekler’ başlıklı sunumunda emlak işletmelerinde kullanılabilecek yapay zeka uygulamalarını paylaştı. İşler, yapay zekanın insan bilgisinin yerine geçmekten ziyade karar destek mekanizması olarak konumlanmasının önemine değindi. Danışmanların artık birçok işi yapay zeka desteğiyle dakikalar içinde yapabildiğinin altını çizen İşler, gelecekte her emlak ofisinin kendi "yapay zeka asistanına" sahip olacağını vurguladı.

Sektörün diğer alanlarına etkisi

Panelde ayrıca DAP Yapı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Kayış yapay zekanın mimari ve kentsel tasarım segmentlerindeki uygulamaları hakkında bilgi verirken, Kent Gelişim A.Ş. Kurucusu Dr. Cem Ülger ise CBS destekli veri işleme, akıllı veri modelleri ve otomatik değerleme sistemlerinin sektöre sağlayacağı katkıları aktardı. Hepsiemlak.com Satış ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Sezer ise yapay zekanın ilan portallarındaki rolünü değerlendirdi. Panel, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.