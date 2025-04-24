''Yarısı Bizden kampanyasıyla güvenli konutlara geçiş şart''

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Marmara’yı etkileyen deprem, kent genelindeki riskli yapıların dönüşümünün ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası, vatandaşları güvenli yapılara kavuşturmak için çok önemli fırsatlar sunuyor’’ dedi.

Marmara Bölgesi’ni etkileyen son İstanbul depremi ardından riskli yapıların dönüşümü tekrar gündeme geldi. İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasının önemine vurgu yapan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kampanya kapsamında İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Taşınma desteğini evde ev sahibi ikamet ediyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı alıyor. İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına da bakılmıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor. 700 bin TL’lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor. Yaşadığımız depremler kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu tekrar bizlere hatırlatıyor. Bakanımızın dediği gibi dönüşüm dışında bir seçeneğimiz yok" dedi.

Kampanyaya başvurularda süre sınırı bulunmuyor

Başvurular için artık e-devlet üzerinden ek işlem yapılmasına gerek olmadığını ve kampanyada süre kısıtlaması kaldırıldığını belirten Özelmacıklı, "Bakanlığımız verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon konut riskli durumda. Bunların 600 bini ise her an çökebilir durumda. Bugüne kadar toplamda 997 bin 460 ev ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. Sadece "Yarısı Bizden" kapsamında ise geçtiğimiz Ocak ayına kadar kısa süre içinde 550 yapıda 5 binin üzerinde bağımsız bölüm 5 milyarın üzerinde destekten faydalandı" şeklinde konuştu.

Başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı

Sürecin riskli yapılar için lisanslı firmalardan alınacak karot raporuyla başladığını hatırlatan Özelmacıklı, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlar karot örneğine bakarak binanın risk durumunu tespit ediyorlar. Müteahhit ile hak sahipleri arasında sözleşme imzalandıktan sonra, 100 bin TL’lik tahliye desteği ile tahliye ve yıkım süreci başlıyor. Kampanyadan faydalanmak için yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü de geçmemesi gerekiyor. Yapıma esas ruhsat projesi hazırlandıktan sonra, yapı ruhsatı ve kat irtifakı süreci tamamlanıyor. Burada yapı ruhsat tarihinin de 01.04.2023 sonrası olması gerekiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuru yapılıyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor. Konutta 700 bin hibe, 700 bin kredi verilirken, ticari yerlerde 350 bin hibe 350 bin kredi desteği veriliyor. Müteahhite ödemeler YDS İnşaat İlerleme Seviyeleri dikkate alınarak yapılıyor. İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılıyor. Kredilerde geri ödeme ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. Azami 10 yıl vadeli olarak ödemenin başladığı yıl faizsiz sonraki yıllar ise TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek uygulanıyor" diye konuştu.

Harekete geçme zamanı

Depreme karşı daha güvenli bir İstanbul için kentsel dönüşümü önemle tavsiye ettiklerini ifade eden Özelmacıklı, "Afetlere dirençli yapılar inşa etmenin tek yolu, riskli binaların bir an önce yenilenmesinden geçiyor. Bu zorlu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın. Türkiye ve Avrupa genelindeki tüm Altın Emlak Global temsilcilerimiz, "Yarısı Bizden" kampanyası başta olmak üzere, diğer dönüşüm süreçleriyle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmetiyle yanınızda. Gelin, evlerinizi birlikte dönüştürelim; daha sağlam, daha güvenli bir gelecek için bugünden adım atalım" dedi.