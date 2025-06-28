''Yaşınız sizi kandırmasın, sağlığınızın gerçek ölçüsü biyolojik yaşınızda''

Sağlık için biyolojik yaşa dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun, ’’Örneğin 45 yaşında iki kişiden biri genç bir birey gibi dinç, aktif ve sağlıklı olabilirken; diğeri çeşitli kronik hastalıklarla mücadele ediyor, fiziksel olarak daha yorgun ve kırılgan bir görünüm sergiliyor olabilir. Bu farkların temelinde yatan unsur, kişinin biyolojik yaşıdır. Biyolojik yaş, vücudun gerçek yaşını yansıtarak bireyin sağlık durumunu daha doğru değerlendirme imkânı sunar’’ dedi.

Takvim yaşı sadece rakamlardan ibaret, gerçek yaş ise hücrelerde saklı. Biyolojik yaş analiziyle, kalp sağlığından kas gücünü, stres düzeyinden kemik yoğunluğuna kadar pek çok faktör değerlendirilerek, vücudun gerçek yaşı öğrenebilir, hastalık riskleri erken dönemde keşfedilebilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun, biyolojik yaş analizi ile ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

’’Günümüzde sağlığı değerlendirmek için yalnızca kronolojik yaşa bakmak artık yeterli görülmemektedir. Çünkü aynı yaşta olan iki birey arasında ciddi sağlık farklılıkları görülebilmektedir. Örneğin, 45 yaşında iki kişiden biri genç bir birey gibi dinç, aktif ve sağlıklı olabilirken; diğeri çeşitli kronik hastalıklarla mücadele ediyor, fiziksel olarak daha yorgun ve kırılgan bir görünüm sergiliyor olabilir. Bu farkların temelinde yatan unsur, kişinin biyolojik yaşıdır. Biyolojik yaş, vücudun gerçek yaşını yansıtarak bireyin sağlık durumunu daha doğru değerlendirme imkânı sunar.

’’Sağlık durumunuz biyolojik yaşınızda saklı’’

Biyolojik yaş analizi, modern tıbbın bireye özel sağlık anlayışını temel alan, çok yönlü bir değerlendirme yöntemidir. Klasik sağlık taramalarının ötesine geçerek; bireyin içsel yaşlanma hızını, fizyolojik işlevlerini, stres düzeyini, kas-iskelet sisteminin dayanıklılığını ve metabolik dengesini ölçmeyi amaçlar. Bu analiz, kişinin sadece bugününü değil, gelecekteki sağlık risklerini de belirlemeye yardımcı olur. Bireyin sağlık durumunu, yaşam tarzını ve genetik altyapısını dikkate alarak kronolojik yaştan bağımsız olarak hesaplanır. Bu analiz, kişisel sağlık haritası çıkarılarak bireye özel sağlık önerileri geliştirilmesine olanak tanır.

Biyolojik yaş analizinde uygulanan bazı temel testler şöyle:

VO2 Max testi: Kalp ve akciğerlerin oksijen taşıma kapasitesini belirler. Fiziksel dayanıklılığı ve kardiyovasküler sağlığı gösterir.

HRV (Heart Rate Variability - Kalp Hızı Değişkenliği): Kalbin atım aralıklarındaki değişkenliği ölçerek otonom sinir sisteminin sağlığını ve stres seviyesini ortaya koyar.

Kemik dansitometrisi (kemik yoğunluğu ölçümü): Osteoporoz riski değerlendirilir, kemik sağlığı yaşla birlikte nasıl değiştiği analiz edilir.

Kas gücü ve postür analizi: Kas-iskelet sistemi fonksiyonları, dengesizlikler ve hareket kapasitesi değerlendirilir.

Biyokimyasal testler: Kan tahlilleriyle inflamasyon düzeyi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, glukoz toleransı, kolesterol, hormon düzeyleri ve oksidatif stres belirlenir.

Bu veriler bir bütün olarak değerlendirilerek, kişinin biyolojik yaşı hesaplanır. Biyolojik yaş, yalnızca bir sayı değil, aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceği hastalıklara karşı bir uyarı sistemi işlevi görür.

’’Sağlıklı yaş almak istiyorsanız yaş analizinizi yaptırın’’

Biyolojik yaş analizi, genel sağlığını değerlendirmek, yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı yaş almak isteyen herkes için uygundur. Sağlığını bilimsel verilerle değerlendirmek isteyen bireyler, yaşlanma hızını merak edenler, egzersize başlamadan önce vücudunun sınırlarını tanımak isteyenler, Kalp-damar, kas-iskelet veya metabolik hastalık riski taşıyan bireyler, genetik hastalık geçmişi olan kişiler, daha kaliteli ve uzun bir yaşam hedefleyenler ayrıca sporcular, yaşam tarzı değişikliği yapmak isteyenler ve stresle baş etme yolları arayan kişiler için de bu analiz önemli bilgiler sunar.

’’Sadece mevcut sağlık düzeyiniz değil geleceğe yönelikte ipuçları veriyor’’

Biyolojik yaş analizi yalnızca mevcut sağlık düzeyinizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik sağlık planlaması yapmanıza yardımcı olur. Henüz klinik bulgu vermemiş ancak risk taşıyan durumlar erken dönemde fark edilerek önleyici tıp yaklaşımları uygulanabilir. Bu, hem bireysel sağlığın korunmasını sağlar hem de ileride oluşabilecek yüksek maliyetli tedavi süreçlerinin önüne geçer. Ayrıca analiz sonrası bireye özel yaşam tarzı, beslenme ve egzersiz önerileri hazırlanabilir. Böylece kişi, vücudunun ihtiyaçlarına göre daha sağlıklı seçimler yapabilir. Zihinsel ve fiziksel sağlığın bütünsel değerlendirilmesi, sadece yaş almaya değil, sağlıklı yaşlanmaya odaklanmayı sağlar.’’