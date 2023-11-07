''Yurtdışında eğitim STEM alanlarına yoğunlaşıyor''

IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, "Tüm dünyada yükselen değer STEM alanlarında eğitim almak ve bu yönde bir gelecek kurgulamak. Değişen dünya ve gelişen teknolojik imkanlar bu alanlarda bir gelecek planlamanın öğrenciler için en doğru seçim olduğunu gösteriyor. Robotics, yapay zekâ, 3D printing, veri madenciliği gibi alanlarda yaşanan gelişmeler öğrencilerin bu alanlarda özelleşen bölümlerde okumaya itiyor. Türkiye’deki öğrencilerin tercihleri bu akımla benzerlik gösteriyor’’ dedi.

Rekabetin her geçen gün arttığı dünyada özellikle iş dünyasında büyük bir yarış var. Dünyadaki genç işsizliğinin artış gösterdiği de göz önünde bulundurulduğunda gençler geleceklerini güvence altına alabilmek için çok daha sıkı çalışmak durumunda. Geleceğe iyi bir şekilde hazırlanabilmek için yurtdışında eğitim almak başvurulan yollardan biri. IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

’’İşverenlerin tutumu, gençlerin yurtdışı eğitime yönelmesinin neden oluyor’’

Yurtdışı eğitimin rekabete etkisine değinen Akar, ’’Gençlerin rekabet ortamında bir adım ön plana çıkabilmek için yurtdışı eğitime yönelmesinin altında pek çok neden yatıyor. Bunlardan en önemlisi işverenlerin tutumu. Dünya genelinde yapılan araştırma sonuçları işverenlerin; yurtdışında eğitim almış kişilere işe alımlarda öncelik verdiğini, bu kişilerin daha yüksek maaşlarla işe girdiğini ve işlerinde daha hızlı yükseldiklerini gösteriyor. Durum böyle olunca dünya genelinde mobil öğrenci sayısında artış gözlemleniyor. Geçmişte yurtdışına öğrenci gönderen ülkeler gelişmekte olan ülkeler olurken son yıllarda bu durum değişiklik gösterdi. Bu da uluslararası dolaşımda olan öğrenci sayısını artırdı. Artık Amerika, İngiltere, Kanada gibi köklü eğitim kurumlarına sahip olan ve dünya öğrencilerinin ilk tercihleri olan ülkelerin öğrencileri de yurtdışı eğitim alternatiflerini değerlendirmeye başladı. Örneğin Amerika’da her on öğrenciden birinin yurtdışında eğitim aldığı kaydedildi. Yeni dünya düzeninde farklı kültürleri tanımak, farklı iş yapma becerileri elde etmek, farklı vizyona sahip olmak önemli yetenekler olduğundan artık tüm dünya yurtdışında eğitime yönelmiş durumda’’ şeklinde konuştu.

’’Türk öğrenciler yurtdışında aldıkları eğitimin, iş bulma yarışından kendilerini ön plana çıkartacağını düşünüyor’’

Akar, sözlerine şöyle devam etti: ’’Yapılan araştırmalar; tüm dünyadaki işverenlerin, yurtdışında eğitim alan kişilere öncelik verdiğini gösteriyor. Bu kişiler daha hızlı ve daha iyi şartlarda iş bulup, mesleklerinde daha hızlı yükseliyor. Öğrenciler de bunun farkında olduğundan yurtdışında eğitime yöneliyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamındaki anketlerde; öğrencilerin yüzde 83’lük bir kısmı yurtdışında eğitimden döndükten sonra daha hızlı ve daha iyi şartlarda iş bulacaklarına inandıklarını söyledi.’’

’’Değişen dünya düzeni öğrencileri yurtdışında eğitime yönlendiriyor’’

’’Yurtdışında eğitimin tercih edilmesinin altında yatan sebepler arasında başı tabii ki kaliteli bir eğitim almak çekiyor’’ diyen Akar, ’’Fakat son dönemde gelişen teknoloji sayesinde geleceğin mesleklerinin farklı alanlara kayması da diğer faktörlerden biri. Yurtdışındaki üniversitelerde pek çok farklı alanda bölüm açılıyor. Öğrenciler için açılan bu bölümler cezbedici oluyor. Öğrenci kendi ülkesinde bulmadığı bölümlerde eğitim alma fırsatını yurtdışındaki üniversitelerde yakalıyor. Başarılı ve farkındalık seviyesi yüksek öğrenciler; küresel yeterlilik seviyesinin altına düşmek istemiyor. Kolektif akıl, küreselleşen bilgi, küresel rekabet gibi kavramları bilen öğrenci geleceğin mesleklerine yönelmek istiyor. Küreselleşen dünyada iş yapma biçimlerinin birbiriyle benzer olması gerektiğini bilen, küresel rekabet ortamına ayak uydurmak isteyen başarılı öğrenci yurtdışında eğitime yöneliyor’’ açıklamasında bulundu.

Akar, şu an Avrupa’da eğitim alan öğrencilerin ortalama rakamlarına dair de bilgi verdi. Akar, “Almanya’da 20-30 bin, Hollanda’da 2-3 bin, İtalya’da 7-8 bin, Polonya’da 5 bin civarında Türk öğrencinin hali hazırda eğitim aldığını söyleyebiliriz” dedi.

"Öğrenciler mühendislik ve mimarlıktan vazgeçemiyor’’

Akar, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’Tüm dünyada yükselen değer STEM alanlarında eğitim almak ve bu yönde bir gelecek kurgulamak. Değişen dünya ve gelişen teknolojik imkanlar bu alanlarda bir gelecek planlamanın öğrenciler için en doğru seçim olduğunu gösteriyor. Robotics, yapay zekâ, 3D printing, veri madenciliği gibi alanlarda yaşanan gelişmeler öğrencilerin bu alanlarda özelleşen bölümlerde okumaya itiyor. Türkiye’deki öğrencilerin tercihleri bu akımla benzerlik gösteriyor.

Türkiye’deki öğrencilere hangi alanlarda eğitim almak istersiniz diye sorulduğunda; mühendislik, mimarlık, tıp alanlarında büyük bir yoğunluk olduğu görülüyor. Bu bölümleri psikoloji, sağlık bilimleri, iç mimarlık ve uluslararası ilişkiler bölümleri izliyor. Bu noktada Türkiye’deki öğrencilerin dünyadaki gelişmelere uygun adımlar attığını görebiliyoruz.

Yurt dışında eğitim alternatiflerini öğrenmek ve geleceğine bu şekilde yön vermek isteyenler IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarına katılacak olan üniversite ve eğitim kurumlarıyla görüşmek için davetiyelerini almaya başladı. Türk gençleri Avrupa ve dünyadaki eğitim ücretlerini, kabul şartlarını, başvuru koşullarını öğrenmek için IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuar’ında eğitim kurumu temsilcileriyle bire bir görüşebilecek. Amerika, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İrlanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Kanada başta olmak üzere dünyanın 25 ülkesinden 200 üniversitenin katılacağı fuarda lisans eğitiminden yüksek lisans eğitimine kadar pek çok seviyede eğitim seçeneği incelenebilecek. Fuar 10 Kasım’da İstanbul Anadolu Yakasında başlayacak. 11-12 Kasım’da Avrupa yakasında devam edecek. 14 Kasım Ankara’dan sonra 16 Kasım’da İzmir’de noktalanacak.’’

Fuar takvimi şöyle açıklandı:

10 Kasım: İstanbul

11-12 Kasım: İstanbul

14 Kasım: Ankara

16 Kasım: İzmir