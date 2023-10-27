'100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla' fotoğraf sergisi açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı gerçekleştirilen “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi, Bursa’da Kent Meydanı ve Bursa Şehir Hastanesi’nde sergilenmeye başladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze uyarlandığı sergide köy köy gezip tedavi yapan doktorlar, fedakârca çalışan hemşireler ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkânsızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunuyor. Sergide ayrıca aradan geçen yüzyılda Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda imkânsızlıklarla değil, çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıktığına değinilirken binalar, teknolojiler, imkânlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediğine vurgu yapılıyor.

3 Kasım’a kadar sergilenecek

Kent Meydanı’ndaki serginin açılışına, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı. Sergi alanını gezen ikili, tüm vatandaşları sergiye davet etti. “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı Fotoğraf sergisi, 3 Kasım Cuma gününe kadar Kent Meydanı ile Bursa Şehir Hastanesi’nde sergilenmeye devam edecek.