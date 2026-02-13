'11 kez istedim, 11'incide aldım' dedi, 26 yıllık aşkını gül ile taçlandırdı

Sakarya’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşlerine ve sevgililerine sürpriz yapmak isteyenler çiçekçilerin yolunu tuttu. Eşine gül alırken 26 yıllık evlilik serüvenini anlatan Oktay Çelik, "İlk görüşte aşk denilen şey bu. Eşimi 11 kez istedim, 11’incide aldım. Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum" dedi.

Kentte eşlerine ve sevgililerine sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar, çiçekçilerde yoğunluk oluşturuyor. Gül ve özel aranjmanlara talebin arttığı işletmelerde, tek gül 100-150 lira, buketler ise 800-1000 lira arasında satışa sunuluyor.

Çiçekçi Melike Özbahçeli, özel gün dolayısıyla eşine yardıma geldiğini belirterek, gençlerin genellikle oyuncaklı buketleri, orta yaş grubunun ise gül ve orkideyi tercih ettiğini söyledi. Özbahçeli, "Özellikle gençlerden fazla artış oldu. Tabii bunda sosyal medyada etken. En çok gül buketleri alınıyor" dedi.

"Araba bagajını güllerle süslememiz istendi"

İlginç siparişlerle karşılaştıklarını aktaran Özbahçeli, "Bu süre zarfında ’Özür dilerim’ yazılı çelenk yaptıran oldu. Normalde çelenkler bu düğün ve cenazeye gönderilir. Bir beyefendi eşine sürpriz yapmak için arabasının bagajını güllerle süslememizi istedi. Sevgilisiyle birlikte gelip ’İstediğin çiçeği beğen’ diyen oluyor. Ya da tek gelen erkekler ’Hangi çiçeği alabilirim? Kadın gözüyle yardımcı olur musunuz?’ yardım isteyebiliyor" diye konuştu.

Fiyatlara da değinen Melike Özbahçeli, "Fiyatları aslında günlük belirliyoruz çünkü gülleri mezattan alıyoruz. Özellikle özel günlerde gül fiyatları bayağı artıyor açıkçası" şeklinde konuştu.

"26 yıldır devam eden bir aşk var"

Eşi Esma Kurban Çelik’e gül almak için çiçekçiye gelen 26 yıllık evli Oktay Çelik ise evlilik hikayesini anlattı. Çelik, "26 yıldır devam eden bir aşk var. İlk görüşte aşk denilen şey bu. Eşimi 11 kez istedim, 11’incide aldım. Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Esma Kurban Çelik de mutlu olduklarını dile getirerek, "26 yıldır birbirimizi çok seviyoruz, mutluyuz" dedi.