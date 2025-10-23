'12'nci İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile Sergisi' Ankara'da başladı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği buluşmalarından olan ‘12’nci İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile Sergisi’ gerçekleştirildi.

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği buluşmalarından biri olan ‘12’nci İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile Sergisi’ Keçiören’de başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen kongre, 25 Ekim’e kadar ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam edecek. Kongrede, sektör uzmanları, akademisyenler ve mühendisler; iş kazalarını önleme, meslek hastalıkları ve yeni güvenlik teknolojileri gibi kritik konuları ele alacak. Ayrıca, sergi alanında sektördeki en yeni ekipman, teknoloji ve hizmetler katılımcılara tanıtılacak.

Kongreye ev sahibi olarak katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, işçi sağlığı ve iş güvenliği için sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini hatırlatarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın da bu alandaki çalışmaları desteklediğini söyledi.

"Daha önce bu tür etkinlikler ilçemizde yapılmıyordu"

Karadağ, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 11 yıldır Keçiören Belediyesi’ndeyim, daha önce bu tür etkinlikler ilçemizde yapılmıyordu. Bu tür programlar genellikle Çankaya, Yenimahalle gibi diğer ilçelerde düzenleniyordu. Bu kez Keçiören’de yapalım ve Keçiören’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışan ilçelerinden biri haline getirelim dedik. Bizim amacımız, Keçiören’in değerini yükseltmek ve bu tür organizasyonların da burada yapılmasına katkı sağlamak. Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan’ın öncülüğünde her zaman katkı sunmaya hazırız. Bu programa ev sahipliği yapabilmek için Belediye Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ile yoğun çaba sarf ettik. Bu önemli organizasyonun Keçiören’de yapılmasını sağladık. Belediyemizin kapıları her zaman siz değerli katılımcılara açık olacak."

Farkındalığın artması gerektiği vurgulandı, sergi ziyarete açıldı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi üzerine yaptığı konuşmasında, bu alandaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise mühendislerin ve teknik uzmanların, iş güvenliği konusunda daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, sektörün sürdürülebilirliği için iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin hayati olduğunu ifade etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, meslek hastalıklarının önlenmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin artırılması adına önemli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından, iş güvenliği alanında faaliyet gösteren firmaların en yeni ekipmanlarını ve sundukları hizmetleri tanıttığı sergi alanı ziyarete açıldı. Keçiören Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Dijital dönüşüm, İSİG ve kamu uygulamaları tartışıldı

Kongre, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki önemli başlıkları ele alan bir dizi oturumla başladı. İlk oturumda, ILO’nun İSG normlarına dair bilgiler verildi, iş güvenliği uzmanlarının görevlerindeki ihmalin taksir ya da kasıt olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışıldı. Ayrıca, asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin İSİG üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. İkinci oturumda dijital dönüşüm, yapay zeka ve iş güvenliği konuları ele alındı. Katılımcılar, dijital teknolojilerin İSİG uygulamalarındaki fırsatlarını ve zorluklarını, ayrıca dijitalleşmenin emeğe etkisini dinledi. Üçüncü oturumda ise kimyasal riskler ve iş hijyeni üzerine bilgiler verildi. Kimyasal risklerin biyolojik monitörizasyonu, risk değerlendirmesi ve iş hijyeni ölçümleri üzerine sunumlar yapıldı. Son oturumda, kamu sektöründe İSİG uygulamaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın iş güvenliği çalışmalarına dair bilgiler paylaşılırken, Mersin ilindeki kamu uygulamaları örneği üzerinden yaşanan sorunlar ele alındı.

Yenilikçi çözümler tartışılacak

Dünya ve Türkiye’deki değişimlerin yanı sıra İSİG’deki örgütlenme süreçlerini, dijitalleşmeyi, yapay zeka uygulamalarını, esnek çalışma biçimlerini ve taşeronlaşma gibi konular konuşulacak. Etkinlikte, esnek çalışma modellerinin İSİG üzerindeki etkileri, uzaktan çalışma ve çağrılı işlerin güvenliği gibi güncel meseleler de ele alınacak. Kongre süresince dijitalleşme ve yapay zeka gibi yenilikçi uygulamalar ile sektörel iş güvenliği standartları, mevzuatlar ve risk değerlendirmesi üzerine bilgi ve deneyimler paylaşılacak.