'16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' kapanış töreniyle sona erdi

TRT tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve belgesel sinema alanında Türkiye’nin önemli festivallerinden olan "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

"Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği" temasıyla bu yıl 6-9 Kasım tarihleri arasında 16’ncısı düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", İstanbul Grand Pera’da düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen festivalin kapanış törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı. Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı gecenin sonunda Mazhar Alanson unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak biz, belgeselciliğe büyük bir ihtimam gösteriyoruz. TRT Belgesel kanalımızın yanı sıra, hem ulusal hem de uluslararası kanallarımız için ürettiğimiz güçlü yapımlardan uluslararası dijital platformumuz Tabii’de yer alan seçkin içeriklere kadar uzanan geniş bir yelpazede, belgesel alanında hem üretimi destekliyor hem de bu alandaki çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri ise bu alana atfettiğimiz önemin en kıymetli tezahürlerinden biridir. Bu yıl ’Kimin Hikâyesi Kimin Gerçeği?’ mottosuyla düzenlediğimiz festivalimize tam 98 ülkeden bin 243 başvuru yapıldı. Bu sayılar, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin uluslararası düzeydeki itibarını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Festivalde bu yıl Uluslararası Filmler kategorisinde 944, Ulusal Profesyonel kategorisinde 120, Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde ise 93 nitelikli yapımın yarıştığını belirten Sobacı, "Ayrıca, TRT’den proje desteği almak amacıyla başvuru yapan 86 belgesel projesi de alanında yetkin ve birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz tarafından titizlikle değerlendirildi. 4 gün boyunca devam eden etkinlik haftamızda hem finalist filmlerimizin gösterimlerini gerçekleştirdik hem de özel bir festival seçkisini belgeselseverlerle buluşturduk. Sektörün usta isimlerinin yer aldığı paneller ve söyleşiler düzenledik. Programımıza katılanlar, kıymetli sanatçı Belal Khaled ‘in "Ellerin Hikâyesi" adlı sergisini gezme imkânı elde etti. Düzenlediğimiz atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve özel etkinlikler, festivalimize ayrı bir derinlik kattı. Ve nihâyet bu anlamlı birlikteliğin taçlandığı bu özel geceye ulaştık. Birazdan 4 farklı kategoride toplam 12 ödül sahipleriyle buluşacak. Ben, bu vesileyle, ödüle layık görülen tüm belgeselcileri şimdiden tebrik ediyor; her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma TRT’nin ses çıkardığına vurgu yapan Sobacı, "Katil İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım; dünyanın gözü önünde ama Batı medyasının suskunluğu eşliğinde gerçekleşti. Sözde demokratik değerleri savunanlar, masum çocukların üzerine yağan bombaları görmezden gelirken, küresel medya düzeni de, çoğunlukla bu zulmü örtbas etme gayesiyle hareket etti. Soykırım karşısında neredeyse tüm dünya derin bir sükuta gark olmuşken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yine Türkiye taşın altına elini koydu. Dünyada yaşanan her insani krizde olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, üç maymunu oynayanlar karşısında hakkı haykırarak, adaletsizlik batağına saplananlara adalet çağrısı yaparak, insanlığın ortak vicdanının sesi oldu. Bu süreçte Türkiye’nin ortaya koyduğu duruş; insanlık onurunu koruma iradesinin siyasal düzlemdeki en güçlü ifadesi oldu" dedi.

Festivalin bu yıl odağına Filistin’i yerleştirdiğine değinen Sobacı, "Türkiye’nin TRT’si olarak biz de 7 Ekim’den itibaren tüm imkân ve kabiliyetimizle hem Gazzeli kardeşlerimizin feryadını duyurmanın hem de Filistin’deki işgalin boyutlarını, yani gerçekleri belgelemenin gayretinde olduk. Yalnızca haber yayınlarımızla değil, film ve belgeselleri kapsayan özel yapımlarımız ve etkinliklerimizle de Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizi ortaya koyduk. Tüm bunları Filistin halkının hakkını savunmanın, aynı zamanda insanlık onurunu savunmak olduğunun idrakiyle yaptık. İşte bu anlayışla 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin de odağına Filistin meselesini yerleştirdik. Zira biliyoruz ki gerçeklerin örtbas edildiği, çığlıkların duyulmadığı, imgelerin manipüle edildiği ve insanların unutmaya zorlandığı bir dünyada, bizim görevimiz unutturmamaktır. Haber yayınlarımızla, dizilerimizle, filmlerimizle, belgesellerimizle ve uluslararası etkinliklerimizle biz unutturmamanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelenin bir yansıması olarak, mazlum Filistin halkının sesine ses olmaya, hikâyelerine alanlar açmaya devam ediyoruz. Bir yarışmadan ziyade, insanlığın ortak vicdanına hitap eden bir kürsü, gerçeklerin görünür kılındığı bir sahne olarak gördüğümüz TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin programına ’Filistin’ seçkisini dahil etmemiz ve açılış filmimiz olarak ’Hind Receb’in Sesi’ belgeselini belirlememiz, işte bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır" dedi.

40 finalist arasından 12 projeye ödül

98 ülkeden bin 243 projenin başvuru yaptığı 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nde "Uluslararası Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 kategoride toplam 40 finalist ödül için yarıştı. Ödül alan projeler şöyle:

Uluslararası Kategori

En İyi Belgesel Film Ödülü: A New Kind Of Wilderness

Yönetmen: Silje Evensmo Jacobsen

İkincilik Ödülü: : 9-Month Contract

Yönetmen: Ketevan Vashagashvili

Üçüncülük Ödülü: Grape Season

Yönetmen: Ebrahim Hesari

Ulusal Profesyonel Kategori

En İyi Belgesel Film Ödülü: Muzaffer

Yönetmen: Ömer Faruk Çetin

İkincilik Ödülü: Yıkılmak

Yönetmen: Mehmet Ali Sevimli

Üçüncülük Ödülü: Üstad Mehmed Siyah Kalem

Yönetmen: Selin Aktaş, Murat Kadir Toy

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Belgesel Film Ödülü: Mehmet Tekten: Bir Bakışın Hikayesi

Yönetmen: Özgür Aşkın

İkincilik Ödülü: Kök

Yönetmen: Sanem Karasalih

Üçüncülük Ödülü: Cam Adam

Yönetmen: Ahmet Hakan Kurt

Proje Destek Kategorisi

Proje İsmi: Aramızdaki 16.965 Saat Mesafe

Yönetmen: Deniz Ceyhan

Proje İsmi: Baraj

Yönetmen: Yunus Emre Özdemir

Proje İsmi: Orfoz

Yönetmen: Hasan Ete

Toplu fotoğraf çekimi yapılan tören, Mazhar Alonson’ın konseriyle son buldu.