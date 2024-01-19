'1984' oyunu rehabilite hizmeti alanlar için sergilendi

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NTK) ödüllü oyunu olan “1984”ü, denetimli serbestlik tedbiri çerçevesinde tedbir uygulanan çocuklar ve Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alan gençler, aileleri ile birlikte izledi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle düzenlediği özel etkinlikte, denetimli serbestlik tedbiri çerçevesinde tedbir uygulanan çocuklar ve Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alan gençleri, tiyatro ile buluşturdu. Boş zamanlarını etkili ve verimli geçirmelerini sağlama, aile bağlarını güçlendirme ve alternatif etkinlikler vasıtasıyla rehabilitasyon süreçlerine katkı vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılım büyüktü. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, George Orwell’in meşhur kitabından uyarlanan ‘1984’ isimli ödüllü tiyatro oyununu denetimli serbestlik tedbiri çerçevesinde tedbir uygulanan çocuklar, Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alan gençler, aileleriyle birlikte izledi. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki gösterime Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Zeynep Cengiz, Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Oya Batu da katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, tiyatronun olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırdığını, iş birliği ve dayanışmayı öğrettiğini, bireylerin duygusal gerginliklerden uzaklaşmasına ve bireysel sorunlarına çözüm üretmesine yardımcı olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.