'1984' yılın oyunu seçildi

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ’1984’ isimli oyun, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından ’Yılın Oyunu’ seçildi.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen 30. Tiyatro Ödülleri açıklandı. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 2022 yılında sahneye koyduğu ve büyük ilgiyle izlenen ’1984’ isimli oyun ’Yılın Oyunu Ödülü’ne değer bulundu. George Orwell’ın meşhur romanı ’1984’ün çağdaş uyarlaması olan ve NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönettiği oyun, sezon boyunca Bursa’da ve çıktığı turnelerde büyük övgüyle karşılanmıştı.

Erdoğan Mitrani, Tijen Savaşkan, Zerrin Yanıkkaya, Hasibe Kalkan, Tuba Aksu Şener, Handan Salta, Bahar Çuhadar, Gülin Dede Tekin, Mehmet Konuk ve Eylem Ejder’den oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, ’1984’ ’Yılın Oyunu Ödülü’ne değer bulundu.

Bu yıl ’Onur Ödülü’nü Ayla Algan’a veren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, yılın yönetmeni olarak Gülhan Kadim’i, yılın oyuncuları olarak da Elif Ongan Tekçe ve Uğur Kanbay’ı seçti. 30. TEB Tiyatro Ödülleri, 9 Ekim 2023 tarihinde, Alan Kadıköy’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.