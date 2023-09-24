'2. Kirvem AK Parti Sünnet Şöleni' Bağcılar'da düzenlendi

Bağcılar’da AK Parti İl Teşkilatı Sosyal Politikalar Birimi tarafından hayata geçirilen “2. Kirvem AK Parti Sünnet Şöleni” etkinliği yapıldı. Etkinlikte sünnet edilen 2500 çocuk çeşitli gösterilerle doyasıya eğlendi.

AK Parti İl Teşkilatı Sosyal Politikalar Birimi tarafından düzenlenen “2. Kirvem AK Parti Sünnet Şöleni” Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak’ın katıldığı programa sünneti yaptırılan engelli, şehit yakını, gazi çocukları, maddi geliri düşük olan yaklaşık 2.500 çocuk, aileleri ile birlikte yer aldı. Çocuklara aynı zamanda sünnet kıyafeti de hediye edildi. Programda AK Parti Milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, iş adamları ve teşkilat mensupları çocuklara kirve oldu. Ayrıca programda “Rafadan Tayfa” isimli çocuk tiyatrosu oyunu oynatıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği şölende çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Madak, ailenin kendilerinin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Ailemiz, nefessiz kaldığımızda nefesimiz, mutsuz olduğumuzda sevincimiz, karanlık dünyamızda güneşimizdir. Ailemiz sayesinde hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğreniriz. Nasıl insanlar olduğumuzun cevabını önce ailemizde buluruz. Dini inançlarımızı, ahlaki değerlerimizi, sevgiyi, saygıyı da ilk olarak ailemizde görür, öğrenir ve yaşarız. Modern hayatın getirdiği zorluklar ve dayattığı yaşam tarzlarına karşı ailemiz bizler için bir can simididir, sığınılacak limandır." dedi.

Programda kürsüye çıkarak konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Ailede annemiz, babamız ve gül gibi baktığımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız var. Onların kimlikleri, karakterleri, kişilikleri, değerlerimize bağlılıklarıyla doğru orantılı şekilde oluşuyor. Bu anlamda en güzel geleneklerimizden biri olan sünnet şölenimiz vesilesiyle de çocuklarımızın kendi değerleriyle barışık olarak hayata hazırlanmalarına en büyük desteğin sağlandığına inanıyorum. Anne ve babaları tebrik ediyor, nice böyle mutlu günler yaşamalarını diliyorum. Çocuklarımız bugün burada ilk adımı attılar. Allah’ın izniyle iş hayatında da ekonomide de sporda da sanatta da siyasette de böyle nice güzel adımları atacaklar." ifadelerini kullandı.