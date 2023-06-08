'2 Milyon Çocuk için Ben de Varım' projesi ödül aldı

Kızılcahamam Belediyesi, “2 Milyon Çocuk için Ben de Varım” projesi ile ödül aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini sağlayan, doğa ve çevrenin korunmasına öncülük eden “2 Milyon Çocuk için Ben de Varım“ projesi ödül kazandı. Proje ile bin 500 öğrenciye çevreci çocuk eğitim seti dağıtılarak, çevre eğitimi verildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde bölgedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine çevreci çocuk eğitim setlerinin dağıtılması konusunda yapılan çalışmalardan dolayı Kızılcahamam Belediyesi ‘Çevreci Belediye’ ünvanını aldı. 6 Haziran’da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi Yıldız Salonu’nda Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından gerçekleştirilen ödül törenine Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Sıfır Atık birimi katıldı. Törende Kızılcahamam Belediyesi’ne “ÇEVİ” sertifikası ve plaketi takdim edildi.