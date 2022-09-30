'2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı İstanbul'a verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul’a verildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Bursa’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Altıncı Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Göçebe Oyunları’nda atlı sporlar, güreşler, müsabakalar ve farklı gösterilerin büyük bir şölene dönüştüğünü ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatını çok ama çok önemsiyor ve bu çatı altında taahhüt edilen tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için de büyük gayret sarf ediyoruz. Bir önceki toplantımızda imzaladığımız Gençlik Değişimi Mutabakat Zaptı doğrultusunda ağustos ayında İstanbul ve Bursa’da birinci Çok Taraflı Gençlik Değişimi Programını gerçekleştirdik. Bu programa katılan gençlerimizi gençlik elçileri olarak ülkeler arasındaki birlikteliğini, iş birliğini, kardeşliği daha üst noktalara taşıyacağına inancımız tam. Bu tecrübelerimizi Türk dünyası gençlerine aktarma vesilesiyle Birinci Genç Gönüllülük Eğitim Programını yine 1-5 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkelerimizden 80 gencin katılımıyla İstanbul’umuzda gerçekleştirdik. Gençlerimiz burada yaptıkları çalışmalarla teşkilatın Genç Gönüllüler Havuzunun oluşturulmasına yönelik temelleri attılar. Futbol federasyonları arasındaki iş birlikleri ve bu manada bu iş birliği sonucu takımlar arası müsabakaların sayısının artırılması önemli. Yine dopingle mücadele ve bu çerçevede atılan adımlar. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum, tüm dost ve kardeş ülkelerle gençlik alanında olduğu gibi spor alanında da yeni iş birliği mekanizmalarını geliştirme noktasında her daim açık olduğumuzu ve her çeşit iş birliğine de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında tecrübeler ve gelinen noktayı önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşmaktan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.

"İstanbul’umuz bu unvanı gururla taşıyacak"

"2023 yılında Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı ülkemize devrolacak. Bu anlamda da büyük bir taşıdığımızı, bu bayrağı yine birlikte daha yukarıya taşıyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türk dünyasının güzide gençliği için yeni başkenti sizlere ilan edeceğim. Ülkelerimiz açısından sadece yarınlara ifade etmiyor, aynı zamanda bugünler için de çok önemli. İstanbul’umuzun bu unvanı gururla taşıyacağına ve Türk dünyasının gençleri arasındaki kardeşliği, bağlılığı güçlendirerek iş birliğimizi çok ama çok daha yukarılara çıkaracağına inanıyoruz. İnşallah ’Gençlik Başkenti’ ilan ettiğimiz İstanbul’da teşkilat çatısı altındaki genç girişimciler forumu ve genç liderler forumu gibi gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ve pek çok etkinlikle, çalışmayla, projeyle bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Jamankulov, Özbekistan Spor Gelişimi Bakanı Adkham İkramov, Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kıdırali, Türkmenistan Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Gulmyrat Agamyradov, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alisher Sadullayev, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Serik Zharasbayev, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de katıldı.