'2023 yılı çiğköfte satış hedefimiz 9,5 milyon kg'

Oses Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, çiğköfte satışlarında geçen yıl yaşanan düşüşün ardından bu yıl sonu için 9,5 milyon kilogram çiğköfte satış hedeflediklerini ve Ağustos sonu itibari ile 7 milyon kg satışa ulaştıklarını belirtti.

Türkiye’de 1409, yurtdışında 33 şube olmak üzere toplam 1442 şubelerinin olduğunu ve bu alanda sektörün en büyük markalarından biri olduklarını ifade eden Oses Çiğköfte yöneticisi Osman Yaşar, son 5 yıldaki satış rakamlarını paylaştı. Osman Yaşar, “2019 yılında 9,6 milyon, 2020 yılında 9 milyon 142 bin, 2021 yılında 9 milyon, 2022 yılında 8,2 milyon kilogram çiğköfte satışı gerçekleştirdik. 2023 yılı hedefimiz biraz daha yüksek.” İfadelerini kullandı.

2022 yılında çiğköfte satışlarında bir düşüş olduğunu belirten Osman Yaşar,2023 yılındaki satış hedeflerinin 9,5 milyon kg olduğunun altını çizdi. 31 Ağustos 2023 tarihi itibari ile 7 milyon kg satış gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, “Bu yıl sonuna kadar 9,5 milyon kg hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Türklerin hem yurt içinde hem de yurtdışında çiğköfte tüketimini hiç bırakmadığını vurgulayan Osman Yaşar, bazı yıllarda ilginin artıp azalmasının normal olduğunu ifade etti. Yaşar; "Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden biri olan çiğköfteye rağbette geçtiğimiz yıl bir düşüş olsa da Türk damak tadı bu eşsiz lezzeti hiçbir zaman unutmadı. Çiğköfte, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak hala milyonlarca insanın favorisi olmaya devam ediyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Osman Yaşar ayrıca İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy’de açılan Oses Gurme Restoran hakkında da bilgi verdi. Restoranın mimarisinde Nemrut Dağı’ndan ilham alındığını ve bölge insanının özgün lezzetlerine sahip çıktığını belirterek, restoranın farklı bir tarz ve deneyim sunduğu müşterilerinden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.