“2024 yılında da istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz”

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “2022 yılındaki kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı 2023 yılında da sürdürdük. Dijitalden müşteri edinimi sürecinde sunduğumuz farklılaşan deneyimin de etkisiyle rekor büyümelerimiz devam etti. Yılın ilk 9 ayında 1.7 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdik. Böylece 2 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızı 4 milyon artırmayı başardık” dedi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yılsonu değerlendirmesinde; deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara, bankanın 2023 yılındaki verilerine ve sektöre dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına başsağlığı ile başlayan Gür, “2023 yılının başında, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle, ülkece zorlu bir süreçten geçtik. Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı dilerim” dedi.

Kaan Gür, yılsonu değerlendirmesinde şöyle konuştu:

“2024 yılında da aynı kararlılıkla deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceğiz”

“Depremle mücadele süreci, toplumsal dayanışmanın gücünü gözler önüne seren bir dönem oldu. Bölgeye yönelik yardım kampanyaları, hepimizin Türkiye’ye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Afetin ilk anlarından itibaren tüm gücüyle bu büyük toplumsal dayanışmanın bir parçası olan Akbank’ın bölgeyi desteklemek için gerçekleştirdiği faaliyetler de yıl boyunca devam etti. Erken dönem yardım çalışmalarından finansman desteğine, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisinden Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz "Akbank Güzel Yarınlar Hareketi" projesine kadar birçok önemli adım attık. 2024 yılında da aynı kararlılıkla deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

“2023’te 75 yıllık dönüşüm ve ilerleme yolculuğumuzu kutladık”

Yıla zorlu bir başlangıcın ardından, ülkece Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı gurur ve coşkuyla kutlamak bu sıkıntılı süreçten birlik içerisinde çıkmamızın simgesi oldu. Bu önemli kilometre taşında, bankamızın 75. Yılını kutlamak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Dönüşüm ve ilerleme yolculuğumuzu kutladığımız bu yılda, bankacılık sektöründeki köklü konumumuzu sürdürmenin haklı gururunu yaşadık.

“2024 yılında da istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz”

2023 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri incelediğimizde, deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen, yılın ilk üç çeyreğinde yıllık yüzde 4,7 oranında bir büyüme görüyoruz. Seçimlerin neticelenmesiyle birlikte belirsizlik unsuru ortadan kalkarken, bu süreci takip eden bir parasal sıkılaştırma dönemi göze çarpıyor. Bu dönemde olduğu gibi, 2024 yılında da istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz. Politika faizinde beklenen ilave artışların yanı sıra artan borçlanma maliyetlerinin iç talebi törpülediğini, dolarizasyonu azalttığını, cari dengeyi iyileştirdiğini ve hedeflenen dezenflasyon patikasını desteklediğini görebiliriz. Yine ülke risk primindeki iyileşmenin de Türkiye’ye yönelecek sermaye akımlarını da olumlu etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

“Sektörümüz güçlü yapısını korudu”

2023 yılında sektörümüz de güçlü yapısını korudu. Sorunlu kredi oranı düşük seyrini sürdürürken, sermaye yeterlilik oranı da yasal sınırın üstünde kalmaya devam etti. Parasal sıkılaştırma dönemiyle birlikte mikro ve makro ihtiyati çerçevede sadeleşme adımları bankacılık faaliyetlerinin sağlık bir şekilde yürütülebilmesi açısından daha elverişli bir zemin oluşturdu. Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesi yavaşlasa da, net faiz marjlarındaki artış kredi arzının iyileşmesini sağlayarak bankacılık sektörünün ana faaliyeti üzerinden kar elde etmesine olanak tanıyan bir ortam sunmaya başladı. Önümüzdeki dönemde, faiz oranlarındaki belirgin yükselişin varlık kalitesine etkileri olabilir. Senaryo bazlı düşünmeye devam etmek, risk yönetimi esaslı yaklaşımı korumak ve ufukta beliren riskleri doğru okuyarak zamanlı adımlar atabilmek başarının anahtarları olacaktır.

“Ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam ettik”

Akbank 2023 yılı boyunca ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam etti. Yılın ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 871 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 134 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 717 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik. Bankamız yılın ilk dokuz ayında 18 milyar 119 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 51 milyar 469 milyon TL konsolide net kâr elde etti.

’’2023 yılında güçlü müşteri kazanımına devam ettik”

2022 yılındaki kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı 2023 yılında da sürdürdük. Dijitalden müşteri edinimi sürecinde sunduğumuz farklılaşan deneyimin de etkisiyle rekor büyümelerimiz devam etti. Yılın ilk 9 ayında 1.7 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdik. Böylece 2 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızı 4 milyon artırmayı başardık. Bu başarımızda müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinin katkısı çok büyük. Bununla birlikte, güçlü sermaye yeterlilik oranı, yüksek verimlilik oranları ve özellikle tabana yaygın mevduat ve tüketici segmentinde artan pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik.

“Yeşil ve kapsayıcı çözümler sunmaya devam ettik”

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, 2023 yılında da çalışmaya devam ettik. Yılın ilk 9 ayında, toplam 87 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık. Böylece, 2021 yılından beri sürdürülebilir bir gelecek için toplamda 174 milyar TL destek sağlayarak “2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı” hedefimizin yüzde 87’sine ulaşmış olduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, ’Yeşil’ ve ’Sosyal Krediler’ ürün gamlarımızı genişlettik. Müşterilerimize yeşil ve kapsayıcı çözümler sunmaya devam ettik. Ticari müşterilerimize sürdürülebilir nakit yönetimi çözümü sunan Sürdürülebilir Mevduat ürünümüzü piyasaya sürdük. Bu ürünle, ticari müşterilerimizin kendi faaliyetleri alanları dışında da çevresel ve sosyal pozitif etkisi olan projelerin finansmanına aynı anda destek olmalarına olanak sağlıyoruz. Özellikle deprem bölgesi finansmanı, fırsat eşitliği gibi sosyal tematik alanları güçlendirecek sürdürülebilir mevduat ürünümüz bu anlamda bir ilki temsil ediyor.

“Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz”

2023 yılı Akbank’ın ileri analitik ve teknolojiden çok verimli şekilde faydalandığı bir yıl oldu. Dijital ve teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra çalışma arkadaşlarımıza ve geleceğimize yatırımlarımızı da sürdürdük. Güvenin, köklü geleneğin ve yenilikçi kültürün kesiştiği Akbank’ta, her zaman olduğu gibi, bankacılığın geleceğini şekillendirmeye hazırız. 2024 yılında müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde geleceğe doğru sağlam adımlar atmayı sürdüreceğiz. Birlikte geleceğe!”