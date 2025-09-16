Casper, tabletlerini Casper PAD markası altında birleştirdi. Yeni marka, farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerle üretkenlik ve eğlenceyi buluşturmayı amaçlarken Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "2025’te Türkiye tablet pazarı 2.5 milyonu geçecek" dedi.

Casper PAD ailesinin ilk modelleri Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro, 12.6 inç OLED ekranlarıyla öne çıkıyor. H10 Pen, kalem odaklı özellikleriyle öğrenciler ve çizerler için uygun bir seçenek sunarken, H10 Pro, manyetik klavye ve kalem desteğiyle hibrit çalışan profesyonellere esnek ve verimli kullanım sağlıyor. Her iki model de yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı renklerle üst düzey görsel deneyim sunuyor.

Dünya ve Türkiye tablet pazarı 2025 ilk yarıda büyüdü

Global tablet pazarının 2025 yılının ilk yarısında büyümesini koruyarak 75 milyon adede ulaştığını belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Türkiye’de tüketici tablet pazarına baktığımızda, global trendler paralelinde 2025 ilk yarıda yüzde 15’lik bir büyüme görüyoruz. Tüketici tarafından gelen talebin ve ürün yenileme isteğinin bu pozitif artışta büyük etkisi bulunuyor. Bu trendinin yılının son çeyreğine yaklaştığımız bugünlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Kullanıcıların uzun ömürlü, çok amaçlı kullanıma uygun ve farklı ekran boyutlarında tablet seçeneklerine olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de 2025 yılında 2.5 milyonu aşan bir tablet pazarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Amacımız, günlük yaşamı daha verimli hale getirmek"

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Karaman, konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. Kullanıcılarımız sadece eğlence için değil, iş, eğitim ve üretkenlik süreçlerinde de yanlarında taşıyabilecekleri güçlü bir araç istiyor. Casper PAD H10 serisi; geniş ve canlı OLED ekranı, hafif ve şık tasarımı, kalem ve klavye entegrasyonuyla üretkenliği ve keyfi bir arada sunuyor. Amacımız, kullanıcıların günlük yaşamını daha verimli, üretken ve eğlenceli hale getirmek."