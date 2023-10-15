'3. Ulusal Sakarya Bir Başka' fotoğraf yarışmasına başvurularda sona geliniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Ulusal Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor. Sakarya’nın tarihine, doğal güzellikleri, sosyal yaşamına ve kültürel mirasına ışık tutacak yarışma için başvurular 19 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Ulusal Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışması için başvurularda sona geliniyor. Sakarya’nın içerisinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak fotoğraf yarışmasına 19 Kasım Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. 5 Aralık tarihinde sonuçların açıklanacağı yarışma için ödül programının tarihi daha sonra açıklanacak.

Şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını yansıtacak yarışmada, Sakarya’nın gölleri, yaylaları, akarsuları, denizi, ormanları, mesire alanları, tarımsal ve sınai faaliyetleri yarışmanın konusu olacak. Tüm bunların yanı sıra mevsimsel ve doğal güzelliklerinin yanında; köprüleri, tarihi evleri, su yapıları, camileri, kaleleri yarışmanın kapsamında olacak. Kültürel mirası, sportif faaliyetleri ile turistik değerleri de bünyesinde barındıracak olan yarışmaya, Sakarya’nın il sınırında bulunan toplam 16 ilçeden çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacak.

Genel katılım kuralları ile ilgili yapılan açıklamada, sayısal dalda düzenlenen yarışmanın fotoğrafları dijital çekilmiş, renkli ya da siyah-beyaz görüntülerden oluşması gerekecek. Her bir katılımcı en fazla 5 fotoğraf ile katılım sağlayabilecek. Drone ile çekilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacak ve yarışmaya katılım ücretsizdir. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecek. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Yarışmaya katılacak olan katılımcılar www.sakaryabirbaska.com adresinden yarışmanın şartnamesi ve detaylarına ulaşabilecek.

3. Ulusal Sakarya Bir Başka konulu fotoğraf yarışmasında birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 9 bin TL, mansiyonlar (3 eser) 5 bin TL ve sergilemeler (en fazla 50 eser) 500 TL’lik ödüle sahip olacak.