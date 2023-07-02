'500 Bin Metrekare Park, 500 Bin Adet Ağaç' projesi hız kazandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen "500 Bin Metrekare Park, 500 Bin Adet Ağaç" projesi çalışmaları hızla ilerliyor.

Parkın yapımına başlanmasıyla birlikte, şehirdeki doğal güzelliklerin korunması ve insanların doğayla iç içe zaman geçirmeleri hedefleniyor. 500 bin metrekarelik geniş bir alan, çimlerle kaplanacak ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve piknik alanları gibi çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda, 500 bin adet ağaç dikilerek yeşil dokunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu proje, Osmaneli’nin doğal güzelliklerini koruyup yaşatmak, halkımıza daha yeşil ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için atılan önemli bir adımdır. 500 bin metrekarelik geniş bir park alanı ve 500 bin adet ağaçla ilçemizi daha da yeşillendireceğiz. Aynı zamanda, doğayla bağlantı kurmamızı sağlayan ve çevre bilincini artıran etkinliklere ev sahipliği yapacak bir mekân oluşturacağız" dedi.