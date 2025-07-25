'80 Günde Devriâlem' Tivibu'da izleyiciyle buluşuyor

Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, temmuz ayında ‘80 Günde Devriâlem’ dizisini ekranlara getiriyor. Jules Verne’in 1872 tarihli aynı adlı romanının en yeni uyarlaması olan drama türündeki dizi Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneğiyle Tivibu platformunda seyircinin karşısına çıkıyor.

Son dönemde Wild Cards, Kod Adı: Paris, The Pact, Sherlock ve Kızı gibi yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, ‘80 Günde Devriâlem’ dizisini de geniş yelpazesine ekledi. Sinema ve Süper Paket aboneleri, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizilere Tivibu Dizi seçkisi üzerinden erişebiliyor.

Son yılların dikkat çeken uyarlaması ‘80 Günde Devriâlem’, 80 günlük bir süre içinde dünyayı dolaşıp eve geri dönme arayışına giren maceracı Phileas Fogg’un hikayesini konu ediyor. Bir sezon 8 bölümden oluşan dizinin başrollerini Doctor Who karakterini oynayan David Tennant, İbrahim Koma ve Leonie Benesch paylaşıyor. Dizi, dünyayı 80 günde dolaşma iddiasıyla yola çıkan Phileas Fogg karakterinin bu iddiaya inanması ve buna karşı bir bahis yapması üzerine kurgulanıyor. Avrupa’dan Hindistan’a, Hong Kong’dan Amerika’ya uzanan bu macerada zamanla yarış, dostluk ve keşif temaları ön plana çıkıyor.

Jules Verne’nin 1872 tarihli aynı adlı romanının en yeni uyarlaması dizi ilk kez ve sadece Türkçe Dublaj ve altyazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarında izleyici ile buluşuyor.