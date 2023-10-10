'A101 Milyon Influencer' yarışmasında ödüller dağıtılmaya devam ediliyor

Sosyal medya kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği hesaplar arasında önde gelenlerden olan A101, ‘A101 Milyon Influencer’ yarışması ile tüm takipçilerini ‘influencer’ olmaya davet ediyor.

13 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla da Türkiye’de Instagram kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği hesaplar listesinde yer alan A101, sosyal medya yarışması ‘A101 Milyon Influencer’ ile takipçilerine ‘influencer’ olma imkanı sunuyor. Markanın tanıttığı ‘A101 Milyon Influencer’ yarışması ile sosyal medya kullanıcıları A101 ürünleriyle çektikleri videolarla içerik üreterek hem birbirinden değerli hediyeleri kazanma hem de birer ‘influencer’ olarak marka ile düzenli iş birliği yapma imkanını yakalayacaklar.

“Perakende alanında bir ilk”

Yarışmanın perakende alanında ilk olduğunu belirten A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, “A101’in Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği hesap olması markamıza duyulan ilgi ve güvenin somut bir göstergesi. Şimdi bu sinerjiyi, A101 Milyon Influencer yarışmasıyla bambaşka bir noktaya taşıyoruz. A101 Milyon Influencer yarışması, perakende alanında öncü bir model olarak, sosyal medya kullanıcılarına sektörün öncüsü A101 ile dijital alanlarda düzenli iş birliği yapma imkanı da sunuyor. Tüm sosyal medya kullanıcılarını yarışmaya katılmaya davet ediyor, katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sıradaki etap “Şıklığın Peşinde”

Yapılan açıklamaya göre, yarışmanın “Şıklığın Peşinde” etabında, katılımcılardan A101 markalı ürünlerle uygun kıyafet kombini yapmaları ve bir video içeriği kaydederek kişisel sosyal medya hesaplarında #a101milyoninfluencer etiketiyle paylaşmaları bekleniyor. Katılım koşullarını yerine getiren kullanıcıların videolarını değerlendirecek jüride A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç’in yanı sıra; Şahangiller, Berat Çokal, Ozan Varol, Deniz Hiracan, Ümit Karalar gibi sosyal medyanın ünlü isimleri de yer alıyor.

İlk üçe kalanları ödüller bekliyor

Jüri heyeti tarafından seçilerek finale kalan üç video, markanın sosyal medya hesabında kullanıcılar tarafından oylanacak. Alınan oylara göre ilk üçe girenler ödül olarak akıllı saat, saç şekillendirici ve yüz bakım cihazına sahip olma şansını yakalayacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim olan yarışmaya katılım ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler A101 Instagram hesabı ve a101milyoninfluencer.com adresinden takip edilebilir.