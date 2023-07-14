'AB üyeliği durumunda e-ticarette Avrupa'nın en iyisi oluruz'

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği durumunda e-ticaret ekosisteminin daha hızlı büyüyebileceğini belirterek, “AB üyeliği özellikle e-ihracat satışlarının önünü açacaktır. Türk e-ihracat markalarının önündeki bürokratik engeller kalkacaktır. Depo, şirket kurulumu, teslimat ve iadeler gibi e-ihracat için önemli süreçlerde de kolaylıklar gelecektir” dedi.

NATO Zirvesi için Litvanya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin AB’de önünü açın, biz de İsveç’in NATO’da önünü açalım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın restini ABD başta olmak üzere bazı NATO ülkeleri de desteklemişti. Bu açıklamalar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini tekrar gündeme getirdi. Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda ortaya çıkacak tabloyu e-ticaret açısından değerlendirdi.

“AB üyeliği Türk e-ticaret markaları için bir milat olacak”

AB Konseyi ile Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin 15 Aralık 2021 tarihinde dondurulduğunu hatırlatan Ömer Nart, son gelişmelerin ümit verici olduğunu söyledi. Avrupa’da e-ticaret hacmine dikkat çeken Nart, 2023 yılında AB’de e-ticaret hacminin 650 milyar doları aşmasının beklendiğine; 2026 yılına kadar ise 1 trilyon dolarlık bir pazar hacmi öngörüldüğüne işaret etti. Avrupa Birliği ülkelerinde 2022 yılında e-ticaret alışverişi yapanların oranının yüzde 20 oranında arttığını kaydeden Nart, “Bu veriler Avrupa Birliği ülkelerinin e-ticaret için önemli bir fırsat barındırdığını gösteriyor. Türkiye’nin AB üyeliği, Türk e-ticaret markalarının bu fırsatı değerlendirmesi için bir milat olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye e-ticarette AB ülkeleri için çok güçlü bir alternatif”

Türkiye’nin üretim kalitesine ve tedarik olanaklarına vurgu yapan Nart, “Türkiye’nin AB’ye üye olması AB ülkelerine her açından değer katacaktır. E-ticaret ekosisteminde de önemli gelişmeler olacaktır. Türkiye, stratejik konumu, üretim kalitesi ve global tedarik zincirindeki rolü ile e-ticarette AB ülkeleri için çok güçlü bir alternatif. Türkiye’de e-ticaret ekosistemi mikro ihracat veya e-ihracat ile AB ülkelerine zaten satışlar yapıyor. Türkiye’nin AB üyeliği özellikle e-ihracat satışlarının önünü açacaktır. Türk e-ihracat markalarının önündeki bürokratik engeller kalkacaktır. Depo, şirket kurulumu, teslimat ve iadeler gibi e-ihracat için önemli süreçlerde de kolaylıklar gelecektir” diye konuştu.

“AB üyeliği ile e-ticaret için büyük bir kapı açılacak”

“Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda e-ticarette Avrupa’nın en iyisi oluruz” diyen Nart, şöyle devam etti: “Eurostat’a göre, Avrupa’da 2022 yılında e-ticarette en popüler kategoriler moda, ayakkabı veya aksesuar oldu. İnternet kullanıcılarının yüzde 42’si bu kategorilerde ürün sipariş etti. Giyilebilir ürünlerin ardından en yaygın online fiziksel ürün satın alımları, gıda ürünleri, yemek, kozmetik, güzellik veya sağlıklı yaşam ürünleri oldu. Bu ürünleri mobilya, ev aksesuarları veya bahçe ürünleri takip etti. Türk e-ticaret ekosistemi, bu ürünlerde oldukça iddialı. E-ihracat ile en çok satılan ürünler arasında giyim, tekstil, gıda ve mobilya gibi ürünler önde geliyor.”

Nart, “Tüm bunları değerlendirdiğimizde AB’ye üyelik durumunda Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat firmaları için büyük bir kapı açılacak. AB e-ticaret standartlarındaki KDV, şirket kurulumu ve teslimat gibi vergi ve operasyon prosedürlerinde kolaylıklar ve muafiyetler gelecektir. Böylece Türk e-ticaret ekosistemi AB pazarlarında daha hızlı büyüyebilir ve bölgenin en iyisi olabilir” dedi.