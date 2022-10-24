'ABB Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi', Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği sosyal yaşam merkezi hastaların hizmetine açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği sosyal yaşam merkezi hastaların hizmetine açıldı. Başlangıç, erken ve orta dönem Alzheimer ve demans hastalarına yönelik zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktivitelerinin yapıldığı merkezde hasta yakınlarına da rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Hafta içi öğleden önce ve sonra olmak üzere ücretsiz hizmet veren merkezde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti de verildiğini belirten Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Evrim Küçük, Alzheimer hastalarının günlük yaşantılarında keyifli vakit geçirmeleri için çalıştıklarını belirterek, “Alzheimer Sosyal Yasam Merkezimizde; ilk ve orta evredeki Alzheimer tanısı konulmuş yaşlılarımızı yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini, sosyalleşmelerini ve yapılacak zihinsel, psikomotor, sanatsal aktivitelerle vakitlerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz. Alzheimer merkezimiz sayesinde hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırmaları sağlanırken aynı zamanda bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Merkezimize başvuru yapan vatandaşlardan kimlik bilgileri, ikametgâh adresi, hastalığın ilk veya orta evre olduğuna dair sağlık raporu istenmektedir” şeklinde konuştu.