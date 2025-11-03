'Abur Cubur Talk Show' Yıldırımlılarla buluştu

Komedi dünyasının sevilen isimleri Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Berkay Tulumbacı, ‘Abur Cubur Talk Show’ ile Yıldırım’da sahne aldı.

Renkli performansları ve esprili sohbetleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılar, Barış Manço Kültür Merkezi’ni dolduran kalabalığı kahkahaya boğdu. Programı, eşi ve kızı ile birlikte izleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanat etkinliklerinin önemine vurgu yaparak, "Yıldırım’ı sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür, sanat ve sosyal projelerle de ileriye taşıyoruz. ‘Abur Cubur Talk Show’ gibi sevilen ve ilgi gören etkinliklerle hemşehrilerimizin yaşamına neşe katıyor, ilçemizin kültürel hayatını zenginleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.