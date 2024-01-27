'Ada'ya Mektuplar' kitabının ikincisi çıktı

Torunları Ada ve Demirhan için yazdığı “Ada’ya Mektuplar” isimli ilk kitabı ile büyük beğeni alan, ulusal ödüllü iş adamı Erol Baydemir’in, daha önce seri olacağını duyurduğu kitabının ikinci serisi çıktı.

Eşi Vildan Baydemir ile çıktığı karavan gezilerinde, torunları Ada ve Demirhan’a hatıra kalması amacıyla yazmaya başladığı mektuplarında, geçmişinde yaşadığı hatıraları, yaptığı hata ve doğruları, ileride işlerine yarayacaklarını düşündüğü tavsiyelerini yazıya döken Baydemir, yakınlarının ikna çabaları ile başka çocuklara ve gençlere de örnek olması amacıyla yazdıklarını “Ada’ya Mektuplar” isminde kitap haline getirmiş ve herkes okuyabilsin diye maddi kazanç düşünmeden ucuz bir fiyatla satışa çıkarmıştı. Baydemir ilk kitabın çıkmasından sonra oldukça olumlu eleştiriler aldı. Herkese faydalı olacak başarılı bir eser oluşturmak isteyen Baydemir, tecrübelerini torunları özelinden topluma aktardı. Doğayla iç içe yaşaması, gezdiği yerlerdeki güzelliklere hayranlık duyan ve bunu okuyucuya hayal gücüyle harmanladığı betimlemelerle yansıtan Baydemir, aynı zamanda kitabında sosyal hayat ve insan ilişkilerinde yaşadığı tecrübeleri de yansıtıyor.

İkinci kitabında, iş hayatında ve özel yaşamında yaşadığı zorlukları ve duyguları satırlara döken Erol Baydemir “Yaşam insana birden fazla verilmeyen tek bir fırsattır. Zamanı kullanırken dikkat edin çünkü geri alamazsınız. O geçip giderken, geri dönüp ikinci bir şans daha vermeyeceğini görecek, arkasından pişmanlıkla bakıp kalacaksınız. Böylelikle boş yere harcadığınız şeyin hayalleriniz değil, zaman olduğunu maalesef öğrenmekte gecikmiş olacaksınız.” diyerek, torunlarına, gelecek yaşamları ile ilgili dikkat etmeleri gereken güzel öğütler de veriyor.

Okuyucu, Baydemir’in bu kitabında, Yaşar Kemal’in doğaya ilgisini, Sait Faik’ in hayalciliğini, Tarık Buğra’nın aşk ve aile hayatını, Haldun Taner’in mizahi gözlemini, Orhan Kemal’ in toplumsal gerçekçiliğini, Adalet Ağaoğlu’nun ruhsal betimlemelerini bulabilir.