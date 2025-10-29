'Adapazarı'nda Bayramlar' sergisi geçmişin coşkusunu bugüne taşıyor

Sakarya Büyükşehir Ekim kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde açılan "Adapazarı’nda Bayramlar" sergisi, geçmişin bayram coşkusunu günümüze taşıyor. Sergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlama ruhunu ve halkın içtenliğini 50 özel fotoğrafla ziyaretçilere sunuyor. 102. yıl coşkusuna özel olarak düzenlenen bu sergi, 2 Kasım’a kadar Ofis Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Adapazarı’nda Bayramlar" fotoğraf sergisi, Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Arşivi’nden titizlikle seçilen ve 1929-2004 yılları arasına tarihlenen 50 fotoğrafı bir araya getiriyor. Adapazarı’nın yanı sıra Hendek, Geyve ve çevre ilçelerindeki milli bayram kutlamalarından karelerle, geçmişin bayram coşkusunu bugüne taşıyan sergi, ziyaretçilere Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki heyecanı ve halkın içtenliğini yansıtan görüntüler sunuyor.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, serginin Sakarya’nın kültürel belleği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün burada, geçmişin hatıralarını günümüze taşıyan çok özel bir serginin açılışında bir aradayız. ’Adapazarı’nda Bayramlar’ adlı bu sergi, kentimizin kültürel hafızasını koruma çabamızı ve milli bayramlarımızın halkın gönlündeki yerini gösteren eşsiz bir çalışmadır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına ait karelerde o dönemin coşkusunu, yokluklar içindeki büyük heyecanı ve birlik inancını görmek mümkün. Halkın süslediği sokaklar, geçit törenleri, çocukların gururla taşıdığı bayraklar. Hepsi bir dönemin ruhunu bugüne taşıyor" dedi. Sergi, 2 Kasım tarihine kadar Ofis Sanat Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.