'Ağzını yırtarız' eleştirisine eski müftüden 'Sana tokatı ben atacağım' cevabı

Volkan Konak’ın vefatına yönelik sözleriyle tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, kamuoyunun ve siyasetin hedefi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le karşılıklı ağır ithamların yaşandığı süreçte müftüye dava açıldı, görev yeri değişti. Özgür Özel’in, "Ağzını yırtarız" açıklamasına eski müftü, "Posta örgütünün posta güvercini. Sana tokadı ben atacağım, bekle" cevabını verdi.

Volkan Konak’ın vefatının ardından, eski Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı paylaşım kamuoyunda dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs’ta 31 Mart 2025 gecesi sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Volkan Konak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçerek Ahmet Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevini kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından ceza soruşturması başlattığını duyurdu. Ahmet Mehmetalioğlu hakkında açılan iki ayrı dava kapsamında toplamda 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmetalioğlu, gelen tepkilere karşılık olarak, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Özgür Özel’den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir miting konuşmasında müftünün sözlerini hatırlatarak, "Bir sanatçının arkasından ’geberdi’ diyen zihniyet, bu toprakların inancına, ahlakına da hakaret etmektedir. Bu dil Diyanet’e yakışmaz, bu kişi o koltukta bir saniye bile oturmamalı" şeklinde konuşmuştu.

Özel, eski müftüyü son olarak Pendik’te düzenlenen mitingde eleştirerek, "O eski müftüye söylüyorum; senin arkanda duramadılar. Ölünün arkasından iyi konuşmak öğütlenirken tam tersini yaptın, küfrettin. Biz Türkiye’nin en büyük ailesiyiz. Her camide varız. Terbiyesizlik yaparsan gelir orada ağzını yırtarız" ifadelerini kullanmıştı.

"’Posta örgütünün posta güvercini’. Sana tokadı ben atacağım, bekle"

Özel’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka sert açıklamayla, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. ’Posta örgütünün posta güvercini’. Sana tokadı ben atacağım, bekle" sözleriyle cevap verdi.

Mehmetalioğlu’nun, Özgür Özel’in çeşitli mitinglerde kendisine yönelik "namussuz" ifadesini kullandığını ve bu nedenle tazminat davası açacağını belirttiği paylaşımı da yaptı.

Mehmetalioğlu Kocaeli’ye atandı

Tepkilerin ardından görev yeri değiştirilen Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak atandı. Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Kocaeli’ye vaiz olarak atandım. Bir mücadeleye girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok" ifadelerini kullandı.

"31 yıllık görev sürecimde yüz kızartıcı durumlardan dolayı suçlanmadım"

Tayin sonrasında da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Mehmetalioğlu, "Sevgili dostlarım. Öncelikle dünyanın çeşitli ülkelerinden, ülkemizin her köşesinden arayıp dualarını, desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerime yürek dolusu teşekkür ediyorum. Şunun bilinmesini isterim ki, düşüncelerimde ve moralim de zerre kadar değişiklik yok. Çünkü 31 yıllık görev sürecimde ne bir ahlaksızlık, hırsızlık, yolsuzluk rüşvet vb. gibi yüz kızartıcı durumlardan dolayı suçlanmadım. Ama ben dine, diyanete, mukaddesata küfür eden birine onun diliyle cevap verdiğim için bu zulmü yaşıyorum. Onun için dostlar Allah var, sorun yok diyorum. Rabbim kim bilir ne kapılar açar. Sizi gerçekten seviyorum. Güven ve dualarınız için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müftü, aldığı plaketleri de sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye’de hiçbir başarı karşılıksız kalmaz dedirten görüntü. Ülkemizin yüzünü ağırttığımızın şahitleri, bir de Rabbimiz ve melekler şahit" dedi.

"Geç kaldım, benden önce reis tokatlamış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki Özgür Özel’e, "Ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok ve boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor. Ne dünyadan ne Türkiye’den haberi var. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten bıktık o her gün yenisini eklemekten bıkmadı. O dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor. Ülkesini birilerine şikayet etmesini ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin gibi şekilden şekille girmesini taassup ile seyrediyoruz. İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz sayın Özel’in titreyip kendine gelmesidir" konuşmasını video ile alıntılayan eski müftü, "Geç kaldım, benden önce reis tokatlamış" paylaşımı yaptı.