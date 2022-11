'Ahşap dostu Muzaffer öğretmen' atık ahşapları oyuncaklara dönüştürüyor

TAKİP ET

Sokaktan topladığı atık ahşap parçalarını Ümraniye’deki evinin altında bulunan atölyede çocuklar için birbirinden farklı oyuncaklara dönüştüren emekli öğretmen Muzaffer Sağır adeta sanat icra ediyor. 38 yıllık meslek hayatı boyunca çocuklara eğitim veren Muzaffer Sağır, emekliliğinden sonra da çocuklar için çabaladığını belirterek ahşap oyuncaklar üretiyor. Kendisini ’ahşabın gözyaşlarını silip oyuncağa dönüştüren ahşap dostu Muzaffer Sağır’ olarak tanımlayan Muzaffer Sağır, ayrıca 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını belirtiyor.

38 yıl boyunca öğretmenlik yapan ve Türkiye’nin birçok ilinde birçok çocuğa eğitim veren emekli öğretmen Muzaffer Sağır, mesleğinin yanı sıra ahşap sanatçılığına da gönül verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı ahşap oyuncak yapımı sertifikasına sahip 65 yaşındaki Muzaffer öğretmen, çocuklar için çeşitli oyuncaklar üretiyor. Mustafa isimli evladı henüz 40 günlükken vefat eden Muzaffer Sağır, o günden sonra ’bütün öğrenciler senin Mustafan olacak. Mustafa’ya hizmet edercesine yıllarını çocuklara adayacaksın’ düşüncesiyle yola çıkarak, çocuklar için ahşap oyuncak üretmeye başladığın belirtti. Emekli öğretmen ve zanaatkar Muzaffer Sağır, tutku duyduğu ahşap sanatçılığında çeşitli yerlerden topladığı atık haldeki ahşapları öğrencileri için çeşitli oyuncaklara dönüştürdüğünü belirtti. Muzaffer Sağır, çevresi ve öğrencileri tarafından ‘ahşabın gözyaşlarını silerek oyuncağa dönüştüren ahşap dostu Muzaffer öğretmen’ olarak tanınıyor.

“Onlara bir yaşam hakkı vermeye çalıştım”

Ahşaba olan tutkusundan bahseden Muzaffer Sağır, “Sınıf öğretmeni olarak 38 yıl görev yaptım, emekli olmadan önceki projelerimi devam ettirmeye çalışıyorum. ’Ahşabın gözyaşlarını silip oyuncağa dönüştüren ahşap dostu Muzaffer Sağır’ olarak kendi adımı koydum. Çünkü toplamış olduğumuz bütün bu ahşaplar atık malzemedir. Atık ahşapların çöpe gitmesini engellemek, onları yeniden hayata kavuşturmak, çocuklarla buluşturmak amacıyla ahşabın gözyaşı dedim, çünkü onlara bir yaşam hakkı vermeye çalıştım” dedi.

“Ders konularını maketler oluşturarak yapmaya çalıştım“

Tutkusu olan ahşaptan maket oluşturarak öğrencilerine ders konularını anlattığını Muzaffer Sağır, “ Sınıf öğretmeni olmam sebebiyle yıllarca eğitimi öğretimi üç ayak üzerine kurdum. Kendi projelerim ve kendi çalışmalarımla. Çünkü eğitim birincisi kulağa hitap edecek, işitseldir, ikincisi göze hitap edecek, görseldir ve üçüncüsü bedene hitap edecek, yaparak ve yaşayarak. Ben bütün bu çalışmalarımı, sınıftaki ders konularını maketler oluşturarak yapmaya çalıştım ve bu yılların birikimiydi” ifadelerini kullandı.

“Dedim ki ’bundan sonra bütün öğrenciler senin Mustafan olacak’”

40 günlükken evladını kaybeden Muzaffer öğretmen, “Bundan önce Dünyaya gelen bir Mustafa oğlum vardı bunun hikayesi çok uzun. Mustafama bir sözüm vardı. 40 günlükken Isparta’da vefat etti. Dedim ki ’Muzaffer öğretmenim bundan sonra bütün öğrenciler senin Mustafan olacak. Mustafa’ya hizmet edercesine yıllarını çocuklara adayacaksın’ diye bir proje oluşturdum. Bir çocuğun en büyük ihtiyacı ne olabilir? diye düşündüm. Oyun, oyuncak, eğitim ve eğlenmesidir. Ben de bu yoldan çıkarak emeklilik sonrası ölene kadar Mustafa’nın hatırı için bu projemi gerçekleştirmeye çalışacağım. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizin teminatı ve her şeyimiz” şeklinde konuştu.

“Bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum”

’Her şeyden bir şey yapılır, hiçbir şey çöp değildir’ görüşü ile topladığı atık ahşapları oyuncaklara dönüştüren Muzaffer Sağır, “Burada anılar çok. Benim bir parolam var ’Muzaffer öğretmen diyor ki, Dünyada hiçbir şey çöp değildir. Her şeyden bir şeyler yapılır’. Ben bunu yıllarca sınıfımdaki öğrencilere anlattım. Veli toplantılarında velilere anlattım. Bu sözümün de hayata geçmesi için uygulama yapmam gerekiyordu. Şu anda atölyemde gördüğünüz her şey dışarıdan, evlerden, belediyenin budadığı ağaç dallarından nerden ne bulursam getirip onu bir şekle soktum. O bana sinyal veriyor, ahşap ile sohbet ediyoruz ben de onu yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her çeşit oyuncak mevcut. 24 Kasım Öğretmenler gününde İhlas Haber Ajansı’nın beni hatırlaması, ahşap dostunun gözyaşlarını silmek için buraya kadar gelmesi beni gerçekten çok memnun etti. Bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin öğretmenler gününü bu nedenle kutluyorum” dedi.