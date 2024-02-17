'Ailesine seslenen' vaşak, fotokapana yansıdı

Beyaz örtünün bürüdüğü ormanda ailesine seslenen bir vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

'Ailesine seslenen' vaşak, fotokapana yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beyaz örtünün bürüdüğü ormanda ailesine seslenen bir vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.

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Bu çerçevede, beyaz örtünün bürüdüğü karla kaplı ormanda ailesine seslenen bir vaşak, fotokapana yansıdı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından “Bizim sevimli vaşak ailesine sesleniyor sanırım. Hey! Hadi toplanın fotoğraf çektireceğiz, çabuk olun, kayda başladı bile makine” ifadesiyle paylaşıldı.