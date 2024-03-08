'AK Parti kral' sözlerine Akşener'den cevap: 'İYİ Parti de kraliçe'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Küçük bir çocuğun "AK Parti kral" sözlerine Akşener gülerek, "O zaman İYİ Parti de kraliçe" cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Sincan ilçesinde Mevlana Mahallesi semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Akşener, ziyaret esnasında Yeniden Refah Partisi Sincan Belediye Başkan adayı Melih Güner ile karşılaştı. Akşener’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim eden Güner, İYİ Parti’nin Sincan Belediye Başkan adayına başarı dileklerini iletti.

"İkna edemiyorsak tabii oy vermeyeceksiniz"

Esnaf ile sohbet eden Akşener, "Sesinizin duyulabilmesi için bize güç katın. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim" diyerek şunları söyledi:

"Sesi duyurmaya çalıştım. O esnaf dükkanlarında emekliyi gördüm, genç kadınlarımızı gördüm. Atanamayan öğretmenlerimizi gördüm. Her birini kamuoyuyla paylaştık, iktidara dedik ki bu problemleri çözün. Bir kısmını çözebildiler, bir kısmını çözemediler. Bak uzun bir zaman derin yoksulluk dedikleri evlere bizzat kendim giderek onu çalıştım. Bodurluk başladı büyük şehirlerde, ilk söyleyenim. Siyaset rekabet işi, siz de patronsunuz. Patronluğunuz bu seçimde ortaya çıkacak. Benim ‘şucu bucu’ olmam üzerinden değil, iyi hizmet edip etmeyeceğim, bu çocuğun iyi hizmet edip etmeyeceği üzerinden oy verin. Bizi güçlendirin. Ondan sonra gör bak neler oluyor. Patron seçmendir, yani sizin müşterileriniz gibi. Dolayısıyla geldik karşınıza bir şey anlatmaya çalışıp ikna edebilirsek oylarınızı istiyoruz. İkna edemiyorsak tabii oy vermeyeceksiniz, o da başüstüne diyeceğiz. Rekabet seçmene yarar. Hizmetin iyisine yarar ama biz ‘şuculuk buculuk’ üzerinden şu vaziyette yedik birbirimizi, sizi düşünen olmadı."

Daha sonra İYİ Parti tarafından lokma dağıtılan alana geçen Akşener, kadın gazetecilere ve vatandaşlara lokma ikram etti. O sırada küçük bir çocuğun ’AK Parti kral’ sözleri üzerine Akşener gülerek, "O zaman İYİ Parti de kraliçe" cevabını verdi.