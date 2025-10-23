'Akça' tiyatrosuyla minikler çevre bilinci kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından Arifiye, Pamukova ve Söğütlü’de düzenlenen etkinliklerde sahnelenen "Akça" tiyatro oyunu ve kukla gösterileriyle yaklaşık 400 çocuk doğayı korumanın önemini eğlenerek öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Bu Şehir Hepimizin" projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırıyor. Arifiye, Pamukova ve Söğütlü’de gerçekleştirilen programlarda sahnelenen "Akça" tiyatro oyunu, interaktif kukla gösterileri, rozet ve hikâye kitabı hediyeleriyle yaklaşık 400 çocuğa doğa sevgisi ve çevre koruma farkındalığı kazandırıldı. Etkinliklerde sahnelenen "Akça" kukla gösterisi; doğayı koruma, dayanışma, sevgi ve iyilik temalarını çocuklara neşeli ve öğretici bir dille aktardı. İnteraktif bölümlerle zenginleştirilen gösteri, öğrencilerin kuklalarla şarkılar söyleyip sorulara yanıt verdiği eğlenceli bir şenliğe dönüştü. Yaklaşık 400 öğrenci hem keyifli anlar yaşadı hem de çevre bilincini eğlenerek öğrendi.