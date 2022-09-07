'Alkateryan Metodu ile hızlıca kilo vermek mümkün'

Alkali ve Akdeniz Beslenme metodlarını sentezleyerek sürdürülebilir bir beslenme modeli ortaya koyan Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe’nin, kendi oluşturduğu Alkateryan Metodu ile kalıcı olarak 14 kilo verdiği ve 2015 yılından bu yana 4 binin üzerinde kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladığı belirtildi. Alkali Beslenme’nin hızlı kilo vermek için ideal olan yapısıyla Akdeniz Beslenmesi’nin Türk mutfağına uyumlu dinamiklerini bir araya getiren Gülbahçe, “Alkateryan Metodu diyet mentalitesini reddeden ve dengelemeye odaklanan bir metottur. Bu şekilde kilo kaybını kalıcı ve sürdürülebilir kılabiliyoruz” dedi.

Alkateryan Metodu’nun sürdürülebilir bir beslenme modeli olduğunun ve bir ‘diyet’ olmadığının altını çizen Gülbahçe, bu yaklaşımda herhangi bir besin grubunu hayatımızdan çıkartmak, kalori saymak, porsiyon hesabı yapmak gibi kısıtlamalara yer olmadığını belirtti. Gülbahçe, “Metodu uygulayanlar dengeleme mantığını anlayarak, bedenini dinlemeyi öğrenerek, doğru beslenmeyi hayatına entegre edebiliyor ve bunu yaparken de ‘diyet’ yapmadan hızlıca hem kilo verebiliyor hem de wellness hedeflerine ulaşabiliyor” dedi.

Alkateryan Metodu neden faydalı?

Gülbahçe, vücudun asit ve baz dengesini korumaya odaklanan, aynı zamanda Türk mutfağına ve günlük yaşantıya uygun bir beslenme modeli olan metodun hızlı kilo kaybının yanı sıra birçok faydası olduğunu ifade etti. Gülbahçe, “Metot ile daha sağlıklı bir sindirim sistemine ulaşabilir, daha enerjik hissedebilir, parlayan bir cilde, ışıldayan saçlara sahip olabilirsiniz” dedi.

Metot ile aynı zamanda ödem ve şişliklerde azalma, bağışıklık sisteminde güçlenme ve daha rahat geçen adet dönemlerinin de gözlendiğini ifade etti.

Vücuttaki yağların asit deposu olduğuna dikkat çeken Gülbahçe, “Ne kadar alkali beslenirsek, o kadar hızlı asit temizler, yağ yakarız” dedi. Açıklamasında, “Aynı şekilde, eğer biz yeterli alkali vitamin ve mineral almazsak vücudumuz yağı değil kası yakmayı tercih eder çünkü yağ yakarak ekstra asit açığa çıkarmak istemez. Aksine kası yakmak kasın içerdiği alkali minerallerden dolayı daha işlevsel olur. Bu yüzden bazı diyetlerde her ne kadar az kalori alınsa da diyet listesi asitli olunca kilo verilse bile bu kilonun yağdan değil kastan verildiği gözlemlenir” ifadelerini kullandı.

Alkateryan Metodu’nun olmazsa olması sebzeler ve bitkiler

Gülbahçe, sözlerine şöyle devam etti: “Danışanlarımın çoğu yoğun hayat temposuna sahip kişiler olduğundan beslenmelerine vitamin ve mineral bakımından yoğun besinler eklemek çok önemli. İşlenmemiş besinler, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller ile balık, organik tavuk, tofu ve yumurta gibi kaliteli protein kaynakları vücudumuza dost besinler. Bu seçenekler besin değeri yüksek olduğundan hem enerjiyi artırma hem de stres yönetiminde oldukça etkililer.”

Sebzeler ve bitkilerin oldukça önemli besinler olduğunun altını çizen Gülbahçe, “Önemli olan gökkuşağının her renginden beslenmek. Ancak mor, yeşil ve beyaz renkli olan sebzeler antioksidan bakımından çok zengin olduklarından daha alkali sebzelerdir. Bunlara ağırlık vermek önemli” ifadesini kullandı.

Gülbahçe, çiğ soğan, sarımsak, zerdeçal, zencefil ve sumak gibi besinlerin antiviral özellikleri nedeniyle önem taşıdığına dikkat çekti.