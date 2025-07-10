'Alo Evlat Sağlık Kulübü' hayata dokunmaya devam ediyor

Ödüllü sosyal sorumluluk projesi ’Alo Evlat Sağlık Kulübü’, yaş almış vatandaşların hem gönlünü kazanıyor hem de yaşam kalitelerini artırıyor.

Kartepe Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak sıcak yemek dağıtımı, ev temizliği, kişisel bakım, sağlık hizmeti ile hastane refakati gibi birçok sosyal hizmeti içinde barındıran ’Alo Evlat Sağlık Kulübü’, yalnızca maddi değil, manevi destek de sunarak vatandaşların yalnız olmadığını hissettiriyor.

Maşukiye Mahallesi’nde ikamet eden ve hastalıkları nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan Havva Ulusoy, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin desteğiyle moral buldu. Kartepe Belediyesi’nin Derbent Mahallesi’nde bulunan sosyal tesisi Kahvaltı Evi’nde ağırlanan Havva Ulusoy "Bizi unutmadığınız için teşekkür ederim. Uzun süredir evimden çıkamıyordum. Bir evlat sıcaklığı ile yardım ettiniz. Ne zaman ihtiyaç duysam yanımdasınız. Allah Başkanımızdan da bu güzel hizmeti sunanlardan da razı olsun." sözleriyle memnuniyetini ifade etti.