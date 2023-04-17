'Altın fiyatlarında bundan sonra temkinli-iyimser olmalıyız'

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Ons altın tarafında kısa vadede 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında da 1230-1215 TL altına iniyor muyuz, buraya dikkat edilmeli. Bu seviyelerin altına inilmedikçe, altın fiyatlarında yukarı yönün devamı beklenebilir” dedi.

Altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı bir açılış yaptı. Ons altın 2 bin dolar üzerinde tutunma eğilimini sürdürürken, gram altında da 1250 TL üzerinde hareketlilik yaşanıyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda FED politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif FED’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.

ABD’de TÜFE ve ÜFE geriliyor

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, ABD verilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Eryılmaz, “Geçtiğimiz hafta ABD tarafında veri akışı yoğundu. İlk olarak ABD TÜFE verisini gördük. Manşet enflasyon, yıllık yüzde 5.1 ve aylık yüzde 0.1’lik gerçekleşme ile beklentilerden daha fazla gerileme gösterdi. Geçen hafta ABD’den ÜFE verisini de aldık. Özellikle manşet ÜFE’nin yüzde 4.9’dan yüzde 2.7’ye büyük bir geri çekilme göstermesi dikkat çekici. Öte yandan Mart ayı FED tutanakları önemliydi. Burada FED üyelerinin bankacılık krizinden endişeli oldukları çok net anlaşıldı. Hatta bazı üyeler bankacılık krizi sonrasında ‘Mart ayında faiz artışı yapılmasın’, bazıları da ‘daha esnek para politikası duruşuna geçilsin’ önerisinde bulunmuş. Hatta FED üyelerinin, bankacılık krizinin de etkisiyle bu yılın sonlarına doğru ‘ılımlı bir resesyon’ öngörmeleri de gözden kaçmamalı. Sonuç olarak TÜFE, ÜFE ve tutanaklar, piyasada ‘Daha agresif FED fiyatlamasına gerek kalmadığı’ yönünde ilk beklentileri kuvvetlendirdi” dedi.

Çekirdek TÜFE ve bilançolar güçlü

ABD tarafından gelen bazı verilerin ise kafa karıştırmaya devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “Çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5.5’ten yüzde 5.6’ya yükselmesi, son gelen perakende satışlar verisinin beklentileri aşması, güçlü istihdam piyasası, güçlü gelen şirket bilançoları ve son dönemde yükselen petrol fiyatlarının gecikmeli yansıması; ‘enflasyondaki diri duruşun süreceği’ ve ‘ekonominin gücünü koruduğu’ yönünde sinyaller üretiyor. Gelinen noktada piyasada; FED’in mayısta 0,25 baz puanlık artış yaparak politika faizinde 5,25 zirvesini görmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında da 0,50 baz puanlık indirimle faizlerin 4,75’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak özellikle güçlü bilançolar ve geçen hafta Michigan Üniversitesi’nin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 3.6’dan yüzde 4.6’ya yükseltmesi sebebiyle; FED’in ‘hızlı bir gevşemeye gitmeyeceği’ ve ‘agresif para politikasının devam edeceği’ yönünde beklentilerin de destek bulacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları ne olacak?

Bütün bu denklemde altın fiyatlarında zaman zaman kâr satışları yaşansa da temkinli-iyimser olunabileceğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, “Ons altın tarafında kısa vadede (veriler de destekledikçe) 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında da 1230-1215 TL altına iniyor muyuz, buraya dikkat edilmeli. Bu seviyelerin altına inilmedikçe, altın fiyatlarında yukarı yönün devamı beklenebilir. Ancak FED faizlerinin uzunca bir süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, altın fiyatlarında bundan sonraki yükselişleri de daha sınırlı tutabilir. ‘Agresif FED’ senaryosunu destekleyecek verilerin ağırlık kazanması halinde ise, ons altında 1800 dolara varabilecek realizasyonlar da ihtimal dahiline girebilir” diye konuştu.