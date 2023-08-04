'Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi' anma etkinliklerinin 7.'si için basın toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi” anma etkinliklerinin 7.’si için Okçular Vakfı’nda basın toplantısı yapıldı.

1071 Malazgirt Zaferi’nin tarihi önemini hatırlatmak ve yaşatmak için Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen “1071 Malazgirt Zaferi Anma etkinliklerinin 7.’si için basın açıklaması gerçekleştirildi. Okçular Vakfında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ile etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlar katıldı. Toplantıda, etkinliklerin 23-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında hem Ahlat hem de Malazgirt’te eş zamanlı olarak düzenleneceği; okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi birçok geleneksel spor etkinliği gerçekleştirileceği, aynı zamanda bu önemli tarihin de bir kez daha hatırlatılmış olacağı açıklandı.

“Gençlerimize bu değerlerin yerinde görülmesi için çeşitli aktiviteler sağlıyoruz”

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu 7 yıldır yürütülen sürecin içerisine aktif olarak yer alıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla diğer gençlik hizmetleri genel müdürlüğümüze, Spor Genel Müdürlüğümüze, federasyonlarımızda ve bütün gençlik merkezlerimize hep beraber o bölgede pek çok değeri ortaya koyuyoruz. Gençlerimize bu değerlerin bu süreçlerin yerinde görülmesi için çeşitli aktiviteler sağlıyoruz. Binlerce gencimizi getiriyoruz oraya. Yurtlarımızda gelen misafirlerimizin konaklamasına yardımcı oluyoruz. Orada bir gençlik kampımız da var. Orada bütün gençlerimize oranın değerlerini, Ahlat’ın değerini, Malazgirt’in öznesini, gençlerimize bu ülkenin değerlerini, milli manevi değerlerini aşılamaya, onların bunları yaşamasını sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’nin yeni bir şahlanış içinde olduğu bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir”

Özellikle gençlere tarih bilincin kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, “Büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olan Türkiye’nin yeni bir şahlanış içinde olduğu da bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. İlhamını bu şanlı geçmişinden alan ve gözünü gelecek yüzyılın dünyasına diken Türkiye’mizi, gençlerimizle birlikte bu ülkümüzü, bu düşüncemizi birlikte hayata geçirmeye de kararlıyız. Çünkü bizler inanıyoruz ki milletimizin her bir ferdi İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Milli Mücadelede, 15 Temmuz’da bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmamış, hiçbir mücadeleden geri durmamış, hiçbir fedakarlıktan da kaçınmamıştır. Emeğini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiştir, çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın küllendirilmeye çalışılan tarihi bilinci yeniden diriltip başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesinin yolunu açtığı da bir gerçektir” diye konuştu.

“1071 Malazgirt Zaferi Anadolu’yu yurt edinmemizin başlangıcıdır, kilididir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, “1071 Malazgirt Zaferi Anadolu’yu yurt edinmemizin başlangıcıdır, kilididir. Bu sene 952. yıl dönümünü beraberce İnşallah idrak edeceğiz. Okçular Vakfı olarak bu sene 7’ncisi düzenlenmektedir. Biz de bu ilk başladığından bu tarafa farklı görevlerle beraber bu etkinliklere katılmaya çalıştık. Bu etkinlikler daha geliştirilerek devam edecektir. Biz de bunları gurur onurla inşallah takip edeceğiz ve biz de İnşallah destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti devletiyle beraber bu topraklarda olmaya devam edeceğiz”

Etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “7 yıldır Okçular Vakfı olarak Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 etkinlikleri ile anma ve o kutlu zaferi yeniden idrak etme ve gelecek nesillere anlatma anlamında bir sorumluluk üstlendik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varoluş hikayesinin başladığı yer. Selçuklu’yla bu topraklardayız, Osmanlı’yla bu topraklardayız ve ilelebet var olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle beraber bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Türk milletinin gelişmesi ve Türkiye yüzyılın hedefini bizlere göstermesi sebebiyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 7.’sini gerçekleştireceğimiz etkinliklerin de tamamında bizleri yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi’nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı’na yine teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorlar” dedi.

“Malazgirt’in bilinmesi hakikaten büyük önem arz ediyor”

Vatandaşların, tarihi zenginliklerin farkına varmasının son derece önemli bir konu olduğunu söyleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da, “Malazgirt’in de tanınması bilinmesi, bu dönüm noktasının hakkıyla hatırlanması bizim bu topraklardaki varoluşumuz için, kimliğimizin yeniden inşası ve ihyası için hakikaten büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan bu konuda bize ilham veren, önderlik eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konunun takibini yapan Okçular Vakfı’mıza, Başkanımız Haydar Ali Bey’e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün geldiğimiz noktada dört başı mamur bir etkinlik haline, hatırlanma ve anma haline geldiği için bu gelmede, bu gelişte emeği olan bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın bu zenginliğin farkına varması Ani’yi, Ahlat’ı, Malazgirt’i ziyaret edip görmesi bu topraklarda bulunmanın ne kadar önemli ve köklü bir hadise olduğunu ve bu toprakları bizim için vatan yapanın ne olduğunu anlamaya çalışması büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Basın toplantısına katılanların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.