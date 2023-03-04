'Anılarda Bandırma' adlı dergi basıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "Bandırma Belediyesi Kültür Yayınları" kapsamında yayınlanan kitapta, Bandırmalı veya uzun yıllar Bandırma’da yaşayan veya uzun yıllar yaşamını Bandırma’da sürdüren edebiyatçı, yazar-çizer, iş insanı, sanatçı, bilim insanı, diplomat, gazeteci 32 kişinin Bandırma ile ilgili anıları dile getiriliyor.

Gazeteci-Yazar Önder Balıkçı, "Bu kitap için iki yıldan beri çalışıyorum. Kitapta birbirinden ilginç Bandırma anıları yer alıyor. Bu anıların, eski Bandırma ile günümüz Bandırması arasında köprü oluşturacağına inanıyorum. Kitabın basılmasını ve okurlarla buluşmasını sağlayan öğrencim, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a teşekkür ediyorum" dedi.