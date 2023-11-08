'Ankara Buluşmaları' toplantısında çevre ve ulaşım sorunları konuşuldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlığında "Kent Kimliğinde ve Kültüründe Mimarinin Önemi, Kenti Tanımlayan Anıtsal Mimariler” konulu "Ankara Buluşmaları" toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki çevre ve ulaşım sorunları ele alındı.

Ankara’nın çevre ve ulaşım sorunlarının konuşulduğu "Ankara Buluşmaları" toplantısında Türk toplumuna uygun, geçmişin değerlerini günümüz estetik anlayışıyla harmanlayan sembol ve özgün eserler Keçiören özelinde ele alınarak, bunların Ankara’ya nasıl uyarlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kent estetiğinin bütüncül bir kentsel dönüşüm planlaması ile mümkün olacağının değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’deki ve dünyadaki kentsel dönüşüm planları ve estetik kent örnekleri analiz edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, “1994’te aday oldum, göreve belediye başkanı seçildim. Keçiören’de 6 haneden 5’i gecekonduda yaşıyordu. Keçiören, Türkiye’de en hızlı şekilde kendi kendine dönüşen şehirdir. Şehrimizdeki dönüşümde TOKİ yapısı da yoktur. Yapılarımıza mimari yapı projesi zorunluluğu getirerek, gecekondudan dönüşen yapıların mimarisinde o yapıları uygulattık. Yapı estetiği taş ve ahşap estetiği zorunluluğumuz vardı. Daha sonra uygulama bırakıldı. Uygulama devam etseydi, Keçiören daha beyaz bir şehir olacaktı. Şehir ve kentlerin ruhu ve kimliği olsun diyoruz ama şu anki şehirlerin ruhu ve kimliği maalesef yok. Ancak biz görev süremizde eser ve hizmetlerimizde şehrimizin gerdanlıklarını yaptık. Bunları da kültürel benliğimizi içinde barındıran, estetik bir mimari anlayışıyla inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Konuşmacılardan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Akın, tarihi ve kültürel birikimlerin günümüz estetik anlayışıyla harmanlanması ve yeni bir eser ortaya konması gerektiğine dikkati çekerek, “Toplumumuza uygun olmayan yüksek yapılaşma konusuna çözüm bulmalıyız. Araç yoğunluğu, otopark sıkıntısının yaşandığı bu yapılar aynı zamanda kent silüetini bozuyor. Geçmişin değerlerini, tarihi, mimari ve şehir hafızamızı elbette korumalıyız. Ancak geçmişi birebir günümüz eserlerine kopyalamamalıyız. Özgün ve eser niteliğinde yapıların sembolik değeri olması gerekiyor. Diğer bir önemli konu da yayalaştırma çalışması yapılabilecek alanların oluşturulmasıdır. Bu alanlarda insanlar araç olmadan dolaşabilmeli, en azından belli süre nefes alabilmelidir” diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gizem Deniz Güneri Söğüt ise şöyle konuştu:

“Yüksek konut estetik olmuyor. Alçak katlı konutlar nasıl inşa edilir konusu var. Ada ve parsel bazında, yeşil alanı ve sokağı bir bütün olarak düşündüğümüz projeler. Tabii geçmişten gelen bir mevcut dokuyu olduğu gibi değiştirmek kolay değil. Ama siz güçlü bir belediye başkanı olarak çözüm ürettiğiniz için söylüyorum. Ada bazında giriş katında yeşil alanın olduğu ama üst katında da terasının olduğu daha grup halinde yapılar tasarlamak mümkün olabilir.”