'Ankara'da Çalışan Kadın' fotoğraf yarışması başladı

Ankara Kalkınma Ajansı, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile "Ankara’da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenliyor.

Kadınlar; tarımdan sanayiye, teknolojiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda hem üretkenliği artırmakta hem de yeni nesillerin topluma kazandırılmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, Ankara Kalkınma Ajansı, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile "Ankara’da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenliyor. Yarışma, kadınların şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki önemli rollerini ön plana çıkarmak amacı taşıyor.

Ankara’da çalışma hayatında yer alan kadınların varlığını görünür kılmak ve onların emeklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla sergilemek hedefleniyor. Yarışma, yalnızca kadın fotoğrafçılara açık. Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlardaki tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun ilgili web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve yarışma şartnamesi için “https://ankaraka.org.tr/ankarada-calisan-kadin-fotograf-yarismasi-basladi” adresi üzerinden vatandaşlar bilgi alabiliyor.