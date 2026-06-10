'Anne olmayı erteleyenler dikkat, doğurganlık sessizce azalabiliyor'

Doç. Dr. Elif Göknur Topçu, "Doğurganlık potansiyeli yalnızca çocuk sahibi olmayı planlayan bireyler için değil, genel sağlık açısından da önemli bir göstergedir. Yaş, yaşam tarzı ve sağlık koşulları fertilite üzerinde belirleyici rol oynar. Üreme sağlığının korunması ve olası sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi.

Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Elif Göknur Topçu, Haziran Ayı Dünya Fertilite Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, doğurganlık potansiyelinin yalnızca çocuk sahibi olmayı planlayan bireyler için değil, genel sağlık açısından da önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Yaş, yaşam tarzı ve sağlık koşullarının fertilite üzerinde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Topçu, üreme sağlığının korunması ve olası sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Topçu, "Fertilite, yani doğurganlık potansiyeli, kadın ve erkek sağlığının önemli bir parçasıdır. Her yıl haziran ayında kutlanan Dünya Fertilite Farkındalık Ayı kapsamında bireylerin ve çiftlerin üreme sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Doğurganlık yalnızca çocuk sahibi olmayı planlayan kişiler için değil, genel sağlık durumunun da önemli bir göstergesidir. Doğurganlığı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Yaş, genetik özellikler, yaşam tarzı ve bazı sağlık sorunları bunların başında gelir. Kadınlarda doğurganlık potansiyeli yaşla birlikte azalırken, özellikle 37-38 yaş sonrasında yumurta sayısı ve kalitesindeki düşüş hızlanmaktadır. Erkeklerde ise ilerleyen yaşla birlikte sperm sayısı, hareketliliği ve kalitesinde azalma görülebilmektedir. Sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, obezite, kronik stres, düzensiz beslenme ve bazı sağlık sorunları hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, doğurganlığın korunmasında önemli rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gebelik her zaman kolay elde edilemeyebilir"

Toplumda gebeliğin her zaman kolaylıkla gerçekleşebileceği yönünde yaygın bir algı bulunduğunu belirten Doç. Dr. Elif Göknur Topçu, infertilitenin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

"35 yaş altındaki çiftlerde düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde, 35 yaş üzerindeki çiftlerde ise altı ay içinde gebelik elde edilememesi durumunda uzman değerlendirmesi önerilmektedir" diyen Doç. Dr. Elif Göknur Topçu, erken başvurunun, altta yatan nedenlerin zamanında belirlenmesine ve uygun tedavi seçeneklerinin planlanmasına olanak sağladığını aktardı.

"Üreme sağlığınızı koruyun"

Fertilite farkındalığının yalnızca çocuk sahibi olmayı değil, üreme sağlığının korunmasını da kapsadığını söyleyen Doç. Dr. Topçu, "Ultrason kontrolleri ve gerekli kan testleri ile yumurta rezervi hakkında bilgi edinilebilmektedir. Düzenli jinekolojik kontroller, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve fertiliteyi etkileyebilecek sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Fertilite koruyucu seçenekler mümkün"

Günümüzde yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte uygun hastalarda yumurta dondurma ve evli çiftlerde embriyo dondurma gibi fertilite koruyucu uygulamalar yapılabildiğini söyleyen, "Bu uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Doç. Dr. Elif Göknur Topçu, "Bilinçli kararlar, sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturur. Fertilite potansiyeliniz ve doğurganlığınızı korumaya yönelik seçenekler hakkında bilgi almak için kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanız önemlidir" dedi.