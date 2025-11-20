'Anne Şehir' programı Avrupa'da iyi uygulama örneği seçildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı", Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri’nde (ESSA) finale kalarak uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

"Ageing and Long-Term Care Excellence" (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisinde 196 proje arasında yer alan program , Avrupa genelinde yapılan değerlendirmede iyi uygulama örnekleri arasında seçildi. Program, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ödül töreninde Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden yerel yönetimler arasında bulundu.

2022’den bu yana 15 bin kadına ulaştı

"Aktif Yaşlanma için Sürdürülebilir Bir Model: Anne Şehir Yaklaşımı" başlığıyla yarışmaya katılan program, 2022 yılından bu yana 6 ilçe ve 14 merkezde uygulanıyor. Fiziksel aktivite seansları, beslenme danışmanlığı, psikolojik destek ve kültürel atölyelerle bugüne kadar 15 bin kadına ulaştığı bildirilen programın, 55 yaş üstü bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklediği bildirildi. Programın, aynı zamanda sosyal izolasyonu azaltma, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirme gibi hedeflerinin olduğu belirtildi.