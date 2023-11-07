'AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri' Balıkesir'de başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri Balıkesir'de başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen "AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri" Balıkesir’de başladı.
Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinde görev yapan personelin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, birimlerin gelecek dönem çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunmasına imkan sunmak ve il AR-GE birimleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla planlanan "AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri" başladı.
Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığının uzman personelinin, eğitim görevlisi olarak yer aldığı seminere 81 il AR-GE biriminde görev yapan personel katılım sağladı.
Seminerde ele alınacak konulara yönelik yakın dönemde 81 il AR-GE biriminin dahil olacağı faaliyetler düzenlenmesi planlanıyor. Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, seminerde görev alan eğitim yöneticilerine, eğitim görevlilerine ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek seminerin verimli ve faydalı olması dileklerini ifade etti.