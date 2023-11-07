'AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri' Balıkesir'de başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri Balıkesir'de başladı.

'AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri' Balıkesir'de başladı
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sina pırlanta
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Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen "AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri" Balıkesir’de başladı.

Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinde görev yapan personelin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, birimlerin gelecek dönem çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunmasına imkan sunmak ve il AR-GE birimleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla planlanan "AR-GE Değerlendirme ve Planlama Semineri" başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığının uzman personelinin, eğitim görevlisi olarak yer aldığı seminere 81 il AR-GE biriminde görev yapan personel katılım sağladı.

Seminerde ele alınacak konulara yönelik yakın dönemde 81 il AR-GE biriminin dahil olacağı faaliyetler düzenlenmesi planlanıyor. Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, seminerde görev alan eğitim yöneticilerine, eğitim görevlilerine ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek seminerin verimli ve faydalı olması dileklerini ifade etti.