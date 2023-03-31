Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerine ‘AR-GE Projeleri Yazma’ eğitimi verildi.

BEŞÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından üniversite akademisyenlerine ‘AR-GE Projeleri Yazma’ eğitimi verildi. Verilen eğitimde Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, etkin proje yazımı ve proje yönetimi hakkında detaylı bilgiler verdi. Prof. Dr. Bilgiç daha öncede bu eğitimin bir firmanın çalışanlarına verildiğini ve olumlu dönüşler aldığını belirterek, “üniversitemiz akademisyenlerine ve sanayi iş birliklerimiz çalışanlarına düzenlenen eğitimlerimiz devam edecek” dedi.